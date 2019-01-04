tvN接下来新剧都令人期待呀！超强大的演员阵容，你准备好要追哪一部了呢？
韩剧 2019年1月4日 星期五09:01 Yuan
有线台（tvN、JTBC、OCN）近几年在电视剧制作上有著突出表现，演员阵容也越来越强大，就一起看看tvN接下来要播出的戏剧，大家准备好要追哪一部了呢？
＊吕珍九、李世荣主演《成为王的男人》：1月7日播出
《成为王的男人》改编自2012年的电影《光海，成为王的男人》，讲述政局混乱、权力纷争达到顶峰的朝鲜中期，王「李宪」为了预防不测，找来了比双胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宫里当王而展开的故事。 吕珍九、李世荣两位都是童星演员出道的，看到剧照真的觉得他们都长大了啊～
＊李钟硕、李奈映主演《罗曼史是别册附录》：1月26日播出
《罗曼史是别册附录》剧情以出版社为背景，讲述男女主角一起长大，并随著时间的流逝，逐渐感受到对彼此的感情。这是李奈映时隔9年回归之作，也是李钟硕出道以来首次主演的浪漫喜剧，已让不少剧迷们都相当期待！
＊李栋旭、刘寅娜主演《触及真心》：2月6日播出
《触及真心》讲述顶级女演员「吴允书」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路。她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职并当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛律师之间隐密的办公室恋情。这更是李栋旭、刘寅娜继《鬼怪》之后再次合作，已经不少剧迷都等著追剧了啊！
此外，还有几部是阵容确定但还没有定档的，像是宋仲基、金智媛、张东健、金玉彬主演的《阿斯达年代记》；朴珍荣、辛睿恩主演的《会读心术的那小子》；朴宝英主演的《Abyss》等等，看来今年tvN的剧真的也都令人期待呀！
（图：KSD、tvN）
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