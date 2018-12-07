朴寶英主演tvN新劇《Abyss》，跟《OH我的鬼神君》柳導再次合作！
韓劇 2018年12月7日 星期五11:30 MiJimin
大家想看她和哪一位男演員搭檔呢～？？？（是奇幻愛情的題材！有寶英妹妹就追～!!!）
演員朴寶英所主演的tvN新劇《Abyss》（어비스），官方也公開此劇將由柳濟元導演執導，這也是兩人繼《Oh我的鬼神君》後的二度合作。
《Abyss》是描述美女檢察官和歷代級醜男，因神秘事件而改變了彼此的外貌，變成了醜女和花美男，關於人生和愛情都重啟的故事。
朴寶英早前也提到自己揭到了許多提案，但看到了《Abyss》中獨特的劇情，還有充滿魅力的角色，才決定要出演，這同時也是2017年《大力女子都奉順》後，睽違快兩年的小螢幕作品。
而後柳濟元導演確定接下此劇執導權，也是相當令人開心的消息，前幾部作品還有《從天而降的一億顆星》、《明天和你》到《Oh我的鬼神君》，都擁有唯美的畫面與流暢的運鏡，對於拍攝細節上總能抓出演員們的情感，非常讓人期待！
不曉得，又會是哪一位演員接下男主角的角色呢～！？在你心中有理想的人選嗎？
（圖自：TVdaily／官方劇照）
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