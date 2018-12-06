韓劇超能男主角又多一人！GOT7珍榮主演《會讀心術的那小子》，和李鍾碩比誰更厲害？
明星 2018年12月6日 星期四11:11 Rui
韓劇超能界又收穫一枚花美男。 GOT7珍榮確定出演tvN新劇《會讀心術的那小子》，扮演技能生疏的超能力者。
將於明年上半年開播的《會讀心術的那小子》講述了擁有只要碰到對方的身體就能了解對方所有秘密的超能少年李安和誓死也要守護內心傷痛的少女尹在仁之間的羅曼史。 偶然邂逅的少男少女攜手結局各種案件，並共同成長互相治癒，是一部刑偵羅曼史。
珍榮在劇中扮演男一號，觸碰他人身體的瞬間就能看到對方所有記憶的超能少年李安，他有著一副隨便走在大街上就能讓路人女生昏倒的帥氣容顏，但實際上言行隨意，是個有著反轉魅力的大男孩。 李安的夢想就是依靠超能力行俠仗義，但其實他並不能完全掌控超能，因此也引發出了一系列小事故。 當他邂逅隱藏過去，只展現完美一面的尹在仁後又展現出了別樣的浪漫面貌。這樣的人設乍一看和《聽見你的聲音》中的「朴修夏」李鍾碩很相似，只不過朴修夏通過眼神讀心，李安則需要碰觸對方的身體。
女主角尹在仁的人選敲定為新人女演員申藝恩，出生自貧困家庭一無所有的她因為自尊心和遭遇到的冷眼而隱藏了真實面貌，偽裝成了「完美女」。當她得知李安擁有讀心的超能力後，為了幫助父親洗刷殺人的冤屈而和李安「糾纏」到了一起。
此外，《會讀心術的那小子》由《吸血鬼檢察官》、《朝鮮科學搜查隊-別巡檢》的編劇梁真雅和《河伯的新娘2017》、《仁顯皇后的男人》的導演金炳洙攜手打造，將於2019年上半年播出。
「圖：NAVER」
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