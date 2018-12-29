「王牌編劇」金銀淑的男主角們！男神太多太耀眼 眼睛快要閃瞎了啊~♥

「王牌編劇」金銀淑的男主角們！男神太多太耀眼 眼睛快要閃瞎了啊~♥

明星   2018年12月29日   星期六10:00   Sani   17

根本是男神大集合！ 原來金編不僅寫劇本很強，挑男主角的眼光也超準！ 其中哪一位是你的最愛呢？

《巴黎戀人》韓啟柱——朴新陽

彈鋼琴唱歌這一幕真的很經典啊！ 看似木訥實則浪漫的韓啟柱當年俘獲了多少少女的心~

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《秘密花園》金洙元——玄彬

金洙元毒舌腹黑、神經質又傲嬌，但是卻有一張玄彬的臉，讓人越看越覺得可愛XDD

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《繼承者們》金嘆——李敏鎬

李敏鎬很苦惱自己長了一張「只能演高富帥」的臉，但是他演起高富帥來真的非常有說服力啊！ 尤其是深情溫柔的高富帥❤

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《紳士的品格》金道振——張東健

來自熟男的不同魅力~熟齡卻仍然有一顆純真的童心，這才是最難得的吧~

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《太陽的後裔》劉時鎮——宋仲基

信念是「保護小孩、老人和美人」，愛國心和正義感爆棚，偏偏又極其擅長撩妹，哦莫莫簡直天理難容：

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《鬼怪》金信——孔劉

不惜等待幾百年也要找到命中註定的新娘！ 呆萌、深情、又擁有強大力量的鬼怪，完全是開掛一般的存在啊❤

（圖源：各劇劇照）

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留言/評論
  • 藍文嫻
    除了李秉憲 不是人 其他都是神
    3小時前
  • 海英
    市政廳～祖國，車勝元。
    2小時前
  • 碧海藍天
    車大嬸
    3小時前
  • Joy Kao
    金編的第一代男神~朴新陽！💖
    2小時前
  • Bobo Cat
    孔劉～～😍😍😍
    3小時前
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