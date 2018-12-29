「王牌编剧」金银淑的男主角们！男神太多太耀眼 眼睛快要闪瞎了啊~♥

根本是男神大集合！ 原来金编不仅写剧本很强，挑男主角的眼光也超准！ 其中哪一位是你的最爱呢？
《巴黎恋人》韩启柱——朴新阳
弹钢琴唱歌这一幕真的很经典啊！ 看似木讷实则浪漫的韩启柱当年俘获了多少少女的心~
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《秘密花园》金洙元——玄彬
金洙元毒舌腹黑、神经质又傲娇，但是却有一张玄彬的脸，让人越看越觉得可爱XDD
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《继承者们》金叹——李敏镐
李敏镐很苦恼自己长了一张「只能演高富帅」的脸，但是他演起高富帅来真的非常有说服力啊！ 尤其是深情温柔的高富帅❤
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《绅士的品格》金道振——张东健
来自熟男的不同魅力~熟龄却仍然有一颗纯真的童心，这才是最难得的吧~
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《太阳的后裔》刘时镇——宋仲基
信念是「保护小孩、老人和美人」，爱国心和正义感爆棚，偏偏又极其擅长撩妹，哦莫莫简直天理难容：
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《鬼怪》金信——孔刘
不惜等待几百年也要找到命中注定的新娘！ 呆萌、深情、又拥有强大力量的鬼怪，完全是开挂一般的存在啊❤
（图源：各剧剧照）
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