「王牌编剧」金银淑的男主角们！男神太多太耀眼 眼睛快要闪瞎了啊~♥

「王牌编剧」金银淑的男主角们！男神太多太耀眼 眼睛快要闪瞎了啊~♥

明星   2018年12月29日   星期六10:00   Sani   17

根本是男神大集合！ 原来金编不仅写剧本很强，挑男主角的眼光也超准！ 其中哪一位是你的最爱呢？

《巴黎恋人》韩启柱——朴新阳

弹钢琴唱歌这一幕真的很经典啊！ 看似木讷实则浪漫的韩启柱当年俘获了多少少女的心~

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《秘密花园》金洙元——玄彬

金洙元毒舌腹黑、神经质又傲娇，但是却有一张玄彬的脸，让人越看越觉得可爱XDD

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《继承者们》金叹——李敏镐

李敏镐很苦恼自己长了一张「只能演高富帅」的脸，但是他演起高富帅来真的非常有说服力啊！ 尤其是深情温柔的高富帅❤

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《绅士的品格》金道振——张东健

来自熟男的不同魅力~熟龄却仍然有一颗纯真的童心，这才是最难得的吧~

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《太阳的后裔》刘时镇——宋仲基

信念是「保护小孩、老人和美人」，爱国心和正义感爆棚，偏偏又极其擅长撩妹，哦莫莫简直天理难容：

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《鬼怪》金信——孔刘

不惜等待几百年也要找到命中注定的新娘！ 呆萌、深情、又拥有强大力量的鬼怪，完全是开挂一般的存在啊❤

（图源：各剧剧照）

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留言/评论
  • 藍文嫻
    除了李秉憲 不是人 其他都是神
    3小时前
  • 海英
    市政廳～祖國，車勝元。
    2小时前
  • 碧海藍天
    車大嬸
    3小时前
  • Joy Kao
    金編的第一代男神~朴新陽！💖
    2小时前
  • Bobo Cat
    孔劉～～😍😍😍
    3小时前
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