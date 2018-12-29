BTS防弹少年团《Love Myself》募款额突破 18 亿韩元 Army 也贡献了 5 亿！ 听见 Luna 的新年感性⋯⋯新单曲〈Even So〉下周五问世 《2018 SBS演艺大赏》李升基夺下大赏，金钟国&洪真英获得最佳情侣奖～ IZ*ONE 下个月进军日本 出道单曲行程出炉！ 冬天就是要吃冰，来试试《糖饼冰淇淋》吧！有三种口味喔 韩剧 本周无线、有线水木收视概况–崔振赫展开复仇，收视再刷新高 《男朋友》停播2天引「男三号」P.O「抗议」！气到脸变「包子」XD 「王牌编剧」金银淑的男主角们！男神太多太耀眼 眼睛快要闪瞎了啊~♥ 《云画的月光》三人组：朴宝剑&金裕贞&郭东延－穿越回现代的ON档作品！ Apink 彻底大变身！为迷你八辑〈PERCENT〉化身粉红辣妹 明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD 《阿尔罕布拉宫的回忆》玄彬与「妹妹」李蕊互动超有爱！除了扮演「邱比特」角色 根本是「笑容诱发者」～ 金惠子、韩志旼、南柱赫、孙浩俊JTBC新剧《耀眼》公开角色预告！网友：看到孙浩俊简直「画风突变」 即将迎来「黄金猪」本命年的爱豆们！ 一个个都是人生赢家啊~ 《Happy Together》罗夏恩大跳cover舞蹈：IU、EXO、防弹少年团、TWICE等夯团 李升基、裴秀智主演SBS《Vagabond》定档明年5月作为水木剧播出！预计1月至2月杀青 河正宇喜欢的女团成员是她们！提及在新电影饰演妻子的裴秀智…他表示：「真的很糟糕」 宝宝拍广告被大人的「假装生气」吓哭，网民：看完我为什么想笑XD 生二宝后6个月就找回马甲线！After School出身的嘉熙真的太狠啦～

← 上一则 下一则 →