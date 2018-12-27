EXO《歌謠大戰》演唱《12月的奇蹟》 動人經典時隔五年再上熱搜 BLACKPINK Jisoo基因也太好！ 哥哥姐姐都超美，嬌豔少女臉竟是2寶媽？！ Kakao Friends的Apeach要向東京的粉絲Say Hello啦～♥ 全亂了！媽媽爆料宋旻浩有出生秘密，WINNER要重寫隊內「族譜」了XD 粉絲尖叫聲就是力量，祝賀表演中的聖圭開心偷笑好幾次 這小朋友玩得很開心呢！陸星材紅毯上「戲耍」哥哥們XD 粉絲以「伯賢夫人」之名點外賣，老闆留言超懂愛豆飯心理！網民：你家外賣將被各位夫人XD 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-刑警仍跑第一，仙女圓滿落幕 史上首例「水族館應援」！ 為防彈少年團BTS V慶生，中飯包下整座COEX水族館

除了勁歌熱舞，就這樣簡單以鋼琴伴奏，靜靜的唱著歌也能打這令人難忘的舞台，這就是EXO的經典和威力呀！

《2018 SBS歌謠大戰》日前舉行，EXO作為壓軸帶來了令人熱血沸騰的《LOVE SHOT》和《TEMPO》表演，當中KAI的一段超性感獨舞更是震撼全場。不過除了火力四射的歌舞外，當晚EXO還有另一個特別舞台令人印象深刻，那就是由燦烈鋼琴伴奏，D.O.、CHEN和伯賢一起帶來的《12月的奇蹟》啦！

燦烈穿著黑色長外套，與白色的鋼琴相映成趣，而三位主唱則以白色西裝的白馬王子造型亮相，靜靜的唱著動人的歌，為大多數以火辣動感舞曲為主的《歌謠大戰》添上了一股清流。《12月的奇蹟》是EXO在2013年冬徐專輯推出的歌曲，分中韓版本，當時曾經也在音樂節目中演出，而這次《歌謠大戰》是他們時隔五年再次公開演唱這首歌，因此令粉絲們都相當驚喜，認為真的是「12月的奇蹟」。

而演出後，《12月的奇蹟》也久違登上了Melon實時檢索一位和世界推特趨勢，認證了經典的威力，而主唱LINE深情的演唱，也再次呈現出扎實的Live實力，尤其是D.O.近年轉型演員成功，不少粉絲都反映很少聽他唱歌，這次可謂再次見識到D.O.的演唱力啦～



這首經典之作真的是百聽不厭，每到冬天都會想起喔！

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