EXO《歌谣大战》演唱《12月的奇迹》 动人经典时隔五年再上热搜
KPOP 2018年12月27日 星期四10:51
除了劲歌热舞，就这样简单以钢琴伴奏，静静的唱著歌也能打这令人难忘的舞台，这就是EXO的经典和威力呀！
《2018 SBS歌谣大战》日前举行，EXO作为压轴带来了令人热血沸腾的《LOVE SHOT》和《TEMPO》表演，当中KAI的一段超性感独舞更是震撼全场。不过除了火力四射的歌舞外，当晚EXO还有另一个特别舞台令人印象深刻，那就是由灿烈钢琴伴奏，D.O.、CHEN和伯贤一起带来的《12月的奇迹》啦！
灿烈穿著黑色长外套，与白色的钢琴相映成趣，而三位主唱则以白色西装的白马王子造型亮相，静静的唱著动人的歌，为大多数以火辣动感舞曲为主的《歌谣大战》添上了一股清流。《12月的奇迹》是EXO在2013年冬徐专辑推出的歌曲，分中韩版本，当时曾经也在音乐节目中演出，而这次《歌谣大战》是他们时隔五年再次公开演唱这首歌，因此令粉丝们都相当惊喜，认为真的是「12月的奇迹」。
而演出后，《12月的奇迹》也久违登上了Melon实时检索一位和世界推特趋势，认证了经典的威力，而主唱LINE深情的演唱，也再次呈现出扎实的Live实力，尤其是D.O.近年转型演员成功，不少粉丝都反映很少听他唱歌，这次可谓再次见识到D.O.的演唱力啦～
这首经典之作真的是百听不厌，每到冬天都会想起喔！
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