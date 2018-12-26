《Busted！明星來解謎》聚餐啦！劉在錫、李昇基、朴敏英、EXO世勳等人合影
綜藝 2018年12月26日 星期三12:18 JiaJia
前陣子有消息傳出，李昇基確定加盟Netflix綜藝節目《Busted！明星來解謎》第2季！而昨日（25日），EXO世勳就分享了與出演者們的聚餐照片。
Netflix《Busted！明星來解謎》於今年（2018年）播出第1季。節目播出後獲得廣大粉絲喜愛，第1季終映時節目組就宣布第2季確定製作，而演員李昇基成為節目的新成員。
昨日（25日），EXO世勳就於個人SNS分享與出演者們的聚餐照。照片中可以看到：李昇基、吳世勳、安在旭、金鍾旼、劉在錫、朴敏英、金世正（gu9udan成員），一起對著鏡頭露出燦爛笑容。
安在旭也在個人SNS分享與世勳的單獨合照，兩人因為節目而成為親近的前、後輩。安在旭主演的音樂劇公演時，世勳還和一起出演的哥哥們為安在旭應援呢！另外，《Busted！明星來解謎》第2季預計於明年首播。
（圖片來源：藝人SNS）
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