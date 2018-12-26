《Busted！明星来解谜》聚餐啦！刘在锡、李升基、朴敏英、EXO世勋等人合影
综艺 2018年12月26日 星期三12:18 JiaJia
前阵子有消息传出，李升基确定加盟Netflix综艺节目《Busted！明星来解谜》第2季！而昨日（25日），EXO世勋就分享了与出演者们的聚餐照片。
Netflix《Busted！明星来解谜》於今年（2018年）播出第1季。节目播出后获得广大粉丝喜爱，第1季终映时节目组就宣布第2季确定制作，而演员李升基成为节目的新成员。
昨日（25日），EXO世勋就於个人SNS分享与出演者们的聚餐照。照片中可以看到：李升基、吴世勋、安在旭、金钟旼、刘在锡、朴敏英、金世正（gu9udan成员），一起对著镜头露出灿烂笑容。
安在旭也在个人SNS分享与世勋的单独合照，两人因为节目而成为亲近的前、后辈。安在旭主演的音乐剧公演时，世勋还和一起出演的哥哥们为安在旭应援呢！另外，《Busted！明星来解谜》第2季预计於明年首播。
（图片来源：艺人SNS）
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