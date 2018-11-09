大發預感…李昇基加盟Netflix《Busted！明星來解謎》第2季 與劉在錫等人合作！
綜藝 2018年11月9日 星期五11:46 JiaJia
消息甫傳出，網友們紛紛留言：「這個組合一定要看！」、「已經開始心動了～」等。當「國民MC」劉在錫與「綜藝皇帝」李昇基相遇…未播出先轟動啊！
Netflix《Busted！明星來解謎》（共10集）是百分之百事前製作的推理型綜藝節目，由劉在錫為首，李光洙、朴敏英、安在旭、金鍾旼、EXO世勳和gu9udan世正等藝人出演，每一集也都能看見各路明星擔任嘉賓出現在節目中。為回報全世界觀眾的關注和喜愛，第2季確定製作，並預計於明年（2019年）播出。
近期，該節目PD於「Netflix See What's Next Asia」活動中表示，李昇基出演了《Busted！明星來解謎》第2季，作為新偵探展現努力又聰明的一面，但意外有著「呆萌」性格。
另外，9月初有業界人士透露，劉在錫、朴敏英、安在旭等人將繼續出演《Busted！明星來解謎》第2季，但李光洙因行程問題無法參與第2季的拍攝，其他成員仍在討論中。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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