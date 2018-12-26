糟了，是心動的感覺！金香起已經大到能拍吻戲了，和金旻奎模仿《秘密花園》泡沫Kiss
韓劇 2018年12月26日 星期三09:40 Rui
觀眾記憶中的童星金香起，一轉眼已經大到能拍吻戲了！ 最近金香起和金旻奎合作了青春校園羅曼史《美味：沉醉於美味》，上演了一段動人吻戲，竟是模仿經典韓劇《秘密花園》中的經典場景-泡沫Kiss。
還記得宣佈和河智苑主演的火爆電視劇《秘密花園》嗎？ 驚奇的男女靈魂互換故事在當時風靡了整個亞洲，其中不同於平凡一般般的Kiss戲份更是成為觀眾們熱議的焦點，從甜蜜到一點點粗暴，每一次都讓觀眾看得悸動。 其中的一場泡沫Kiss更是成為經典中的經典，引得不少人模仿。 劇中玄彬看見因為喝了卡布奇諾而嘴唇上沾滿泡沫的河智苑，為了幫她擦掉直接吻了上去，造就了一場觀眾們心中永遠難忘的名場面。
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而剛剛開播的《美味》中金香起和金旻奎就像前輩們致敬了~
只有兩集的該劇講述了大一新生鄭忠南（金香起 飾）和李延南（金旻奎 飾）相知相識相戀的故事。 一開始就是延南單戀忠南。 看到忠南見到尊稱為「女神」的前輩金泰伊時大贊「太美了」，但延南卻回答「我不知道」，始終只關注忠南一人。
延南對忠南的愛意越來越深，兩人一起吃甜品時甚至想像到了和Kiss的場景。 此時畫面裡的兩人的衣服也變成了《秘密花園》中玄彬和河智苑的造型，忠南喝著熱可哥，嘴邊沾到了巧克力泡沫，延南小心翼翼地靠近對方，親吻了忠南。 再現了宣佈和河智苑當時經典的泡沫Kiss~
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「圖：《秘密花園》、《美味》」
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