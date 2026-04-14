金香起首度挑戰喜劇！車學淵化身毒舌數學老師、金宰鉉「鈔能力」帶動氣氛，《浪漫的絕對值》引爆 BL 幻想【多圖】

14 日上午，Coupang Play新劇《浪漫的絕對值》於首爾永登浦區舉行發佈會，主演金香起、車學沇（VIXX N）、金宰鉉 （N.Flying）、金東圭、孫挺赫及導演李泰坤出席。

《浪漫的絕對值》講述一名以花美男老師們為主角撰寫 BL 小說的高中生，在現實中與他們偶遇並面臨意想不到的瞬間，進而成為波瀾萬丈校園生活主角的青春羅曼史，將於 17 日晚間 8 點公開。







金香起表示，劇中角色非常具漫畫感且立體，每一位都很有魅力，讓人好奇後續劇情。 對於第一次嘗試喜劇，她表示一直很尊重喜劇演員，認為故事本身已經非常有趣，再此基礎上加入了自己的表現方式。





聊到獨特的髮型，金香起表示是為了搞笑而刻意設計，並透露與自己 3 歲時的照片相似度極高。 對於同性題材，金香起表示劇中角色「餘意珠」是未成年人，在她看來是同一種愛; 而以金香起的視角來看，反而因為是同性而更能理解彼此，是一種類似友情的愛情。





車學淵飾演數學老師賈禹秀，為了展現角色尖銳刺人的特點，刻意調整了語氣和肢體動作。 車學淵還買了黑板並練習用粉筆書寫，令自己的房間仿彿變成一間教室。 他也補充道：「我有過拍攝 BL 相關題材的經驗。 這次角色非常獨特且有著火熱的一面，所以我試著用更強烈的方式去表達。」







金宰鉉飾演日語老師盧多柱，憑藉雄厚財力讓四個朋友聚在同一個屋簷下生活，也是一位氣氛製造者。







孫廷赫飾演前雪橇國手、體育老師鄭基全，為了角色特別加強運動量，並嘗試像自己的父親那樣講話與行動。





金東圭飾演國文老師尹東柱，自爆雖然沒演過 BL 但很有興趣，拍著拍著就不自覺地深陷其中，引發全場大笑。





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