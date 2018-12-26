糟了，是心动的感觉！金香起已经大到能拍吻戏了，和金旻奎模仿《秘密花园》泡沫Kiss
韩剧 2018年12月26日 星期三09:40 Rui
观众记忆中的童星金香起，一转眼已经大到能拍吻戏了！ 最近金香起和金旻奎合作了青春校园罗曼史《美味：沉醉於美味》，上演了一段动人吻戏，竟是模仿经典韩剧《秘密花园》中的经典场景-泡沫Kiss。
还记得宣布和河智苑主演的火爆电视剧《秘密花园》吗？ 惊奇的男女灵魂互换故事在当时风靡了整个亚洲，其中不同於平凡一般般的Kiss戏份更是成为观众们热议的焦点，从甜蜜到一点点粗暴，每一次都让观众看得悸动。 其中的一场泡沫Kiss更是成为经典中的经典，引得不少人模仿。 剧中玄彬看见因为喝了卡布奇诺而嘴唇上沾满泡沫的河智苑，为了帮她擦掉直接吻了上去，造就了一场观众们心中永远难忘的名场面。
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而刚刚开播的《美味》中金香起和金旻奎就像前辈们致敬了~
只有两集的该剧讲述了大一新生郑忠南（金香起 饰）和李延南（金旻奎 饰）相知相识相恋的故事。 一开始就是延南单恋忠南。 看到忠南见到尊称为「女神」的前辈金泰伊时大赞「太美了」，但延南却回答「我不知道」，始终只关注忠南一人。
延南对忠南的爱意越来越深，两人一起吃甜品时甚至想像到了和Kiss的场景。 此时画面里的两人的衣服也变成了《秘密花园》中玄彬和河智苑的造型，忠南喝著热可哥，嘴边沾到了巧克力泡沫，延南小心翼翼地靠近对方，亲吻了忠南。 再现了宣布和河智苑当时经典的泡沫Kiss~
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「图：《秘密花园》、《美味》」
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