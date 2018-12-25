這就是「有姪子」和「沒姪子」的區別！EXO KAI輕易獲得娜恩的心 燦烈卻「連吞二敗」

平常就有在和姪子、姪女們玩，「育兒」對KAI來說根本小菜一疊啊！
EXO燦烈、KAI於上週日（23日）出演KBS綜藝節目《超人回來了》，與足球選手朴柱昊的孩子娜恩、建厚相見歡。此趟行程是為了做公益，他們與兩位小朋友一起拍攝照片，做成明信片後再一起去義賣。
說到KAI，他可是有名的「姪子傻瓜」。KAI時常在個人SNS分享他與侄子們的合照，對彼此散發滿滿的愛意。
與娜恩、建厚見面後，KAI馬上跳了經典兒歌《三隻小熊》，藉此拉近彼此的距離。
KAI也很懂得小朋友的心理，跟娜恩展開「推拉」，一旁的燦烈則是…有點羨慕（忌妒？）的看著這一切…XD
笑得有夠燦爛的娜恩～光看截圖就能了解到，她和KAI玩得很開心！
延續剛剛的「給和不給」，KAI要餵娜恩吃零食，卻悄悄地以手指頭代替洋芋片，娜恩又開始狂笑了！
「育兒專家」KAI於是傳授燦烈剛剛是怎麼做的，沒想到…手指就這樣被娜恩咬住了！燦烈不停喊著：「好痛、好痛、好痛」，內心應該是在想：「育兒好難啊…」
爸爸朴柱昊在娜恩心中當然是第一名，問她第二名是誰，娜恩毫不猶豫地選擇了KAI，還餵他吃草莓！
燦烈也想被娜恩餵吃草莓，但娜恩不給，還開始新一輪的「推拉」。
之後，娜恩看到燦烈好像真的傷心了，一直做著「哭哭」的動作。知道玩笑開過頭，善良的她最後還是把草莓送進燦烈的嘴巴裡，燦烈終於吃到娜恩的草莓了！
一整天下來都很照顧建厚的燦烈，沒有被建厚「背叛」，真是可喜可賀、可喜可賀～（笑）
看起來很喜歡KAI的娜恩，不只讓KAI摸了自己的頭髮，還邀請KAI到蔚山家作客哦！那麼，說不定下次娜恩阿爸有比賽行程時，就會請KAI來到家裡呢～期待！
（圖片來源：KBS《超人回來了》、giphy）
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