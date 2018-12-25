这就是「有侄子」和「没侄子」的区别！EXO KAI轻易获得娜恩的心 灿烈却「连吞二败」

这就是「有侄子」和「没侄子」的区别！EXO KAI轻易获得娜恩的心 灿烈却「连吞二败」

综艺   2018年12月25日   星期二12:07   JiaJia   9

平常就有在和侄子、侄女们玩，「育儿」对KAI来说根本小菜一叠啊！


EXO灿烈、KAI於上周日（23日）出演KBS综艺节目《超人回来了》，与足球选手朴柱昊的孩子娜恩、建厚相见欢。此趟行程是为了做公益，他们与两位小朋友一起拍摄照片，做成明信片后再一起去义卖。


说到KAI，他可是有名的「侄子傻瓜」。KAI时常在个人SNS分享他与侄子们的合照，对彼此散发满满的爱意。

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与娜恩、建厚见面后，KAI马上跳了经典儿歌《三只小熊》，藉此拉近彼此的距离。


KAI也很懂得小朋友的心理，跟娜恩展开「推拉」，一旁的灿烈则是…有点羡慕（忌妒？）的看著这一切…XD


笑得有够灿烂的娜恩～光看截图就能了解到，她和KAI玩得很开心！


延续刚刚的「给和不给」，KAI要喂娜恩吃零食，却悄悄地以手指头代替洋芋片，娜恩又开始狂笑了！


灿烈这边又是愁云惨雾…他也想和娜恩变亲近啊！


「育儿专家」KAI於是传授灿烈刚刚是怎么做的，没想到…手指就这样被娜恩咬住了！灿烈不停喊著：「好痛、好痛、好痛」，内心应该是在想：「育儿好难啊…」


完全挫败的灿烈！（大笑）


爸爸朴柱昊在娜恩心中当然是第一名，问她第二名是谁，娜恩毫不犹豫地选择了KAI，还喂他吃草莓！


灿烈也想被娜恩喂吃草莓，但娜恩不给，还开始新一轮的「推拉」。


这时候只能哭了～建厚貌似也觉得很有趣，一直在笑。


之后，娜恩看到灿烈好像真的伤心了，一直做著「哭哭」的动作。知道玩笑开过头，善良的她最后还是把草莓送进灿烈的嘴巴里，灿烈终於吃到娜恩的草莓了！


一整天下来都很照顾建厚的灿烈，没有被建厚「背叛」，真是可喜可贺、可喜可贺～（笑）

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看起来很喜欢KAI的娜恩，不只让KAI摸了自己的头发，还邀请KAI到蔚山家作客哦！那么，说不定下次娜恩阿爸有比赛行程时，就会请KAI来到家里呢～期待！

（图片来源：KBS《超人回来了》、giphy）

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留言/评论
  • Yi Shuang
    何凯楹 😂😂😂😂
    1小时前
  • 郭文琪
    @real_pcy不哭不哭 叫姐姐生一個就好
    1小时前
  • Yeng Sum
    Felice Chong
    1小时前
  • Zoey Na
    駱佳琦😂
    16分前
  • YuHu Young
    朴燦烈表示人生艱難😂
    28分前
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