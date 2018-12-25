这就是「有侄子」和「没侄子」的区别！EXO KAI轻易获得娜恩的心 灿烈却「连吞二败」

平常就有在和侄子、侄女们玩，「育儿」对KAI来说根本小菜一叠啊！
EXO灿烈、KAI於上周日（23日）出演KBS综艺节目《超人回来了》，与足球选手朴柱昊的孩子娜恩、建厚相见欢。此趟行程是为了做公益，他们与两位小朋友一起拍摄照片，做成明信片后再一起去义卖。
说到KAI，他可是有名的「侄子傻瓜」。KAI时常在个人SNS分享他与侄子们的合照，对彼此散发满满的爱意。
与娜恩、建厚见面后，KAI马上跳了经典儿歌《三只小熊》，藉此拉近彼此的距离。
KAI也很懂得小朋友的心理，跟娜恩展开「推拉」，一旁的灿烈则是…有点羡慕（忌妒？）的看著这一切…XD
笑得有够灿烂的娜恩～光看截图就能了解到，她和KAI玩得很开心！
延续刚刚的「给和不给」，KAI要喂娜恩吃零食，却悄悄地以手指头代替洋芋片，娜恩又开始狂笑了！
「育儿专家」KAI於是传授灿烈刚刚是怎么做的，没想到…手指就这样被娜恩咬住了！灿烈不停喊著：「好痛、好痛、好痛」，内心应该是在想：「育儿好难啊…」
爸爸朴柱昊在娜恩心中当然是第一名，问她第二名是谁，娜恩毫不犹豫地选择了KAI，还喂他吃草莓！
灿烈也想被娜恩喂吃草莓，但娜恩不给，还开始新一轮的「推拉」。
之后，娜恩看到灿烈好像真的伤心了，一直做著「哭哭」的动作。知道玩笑开过头，善良的她最后还是把草莓送进灿烈的嘴巴里，灿烈终於吃到娜恩的草莓了！
一整天下来都很照顾建厚的灿烈，没有被建厚「背叛」，真是可喜可贺、可喜可贺～（笑）
看起来很喜欢KAI的娜恩，不只让KAI摸了自己的头发，还邀请KAI到蔚山家作客哦！那么，说不定下次娜恩阿爸有比赛行程时，就会请KAI来到家里呢～期待！
（图片来源：KBS《超人回来了》、giphy）
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