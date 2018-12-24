【有片】《超人回來了》EXO KAI的「屈辱」！SWAG版兒歌表演看得娜恩一臉懵：叔叔在幹嘛
綜藝 2018年12月24日 星期一10:05 Rui
當大勢愛豆遇上大勢寶寶會擦出怎樣的火花呢？
《超人回來了》中EXO成員燦烈和KAI就和小天使娜恩建厚姐弟見面了。 在爸爸朴柱昊的請求之下，燦烈和KAI擔任了娜恩姐弟的一日保護者，兩人偽裝成雪人和聖誕樹和寶寶們見面，看到陌生人的小姐弟有些認生，於是兩位叔叔使出渾身解數和寶寶搞好關係。見到娜恩的燦烈和KAI不停發出讚歎聲，還說：「她是我們見過的人中最漂亮的一個，怎麼會這麼可愛。 」
為了拉近和孩子們的距離，KAI首先上陣跳起了寶寶們最熟悉的《三隻小熊》，娜恩和建厚看得津津有味，建厚甚至伴著音樂扭起了小身體。
兒歌結束後，曲風突變，充滿了寶寶們根本無法理解的「swag」風，而KAI立刻愛豆上身，帥氣地舞動起來。
不過寶寶們似乎並不理解叔叔到底在跳什麼，娜恩更是嚇到連連後退，想要和「瘋狂」的叔叔拉開距離。 本來聽到《三隻小熊》很開心的建厚也瞬間暗下了表情，對KAI叔叔自信的舞步完全不關心。 KAI問娜恩：「叔叔帥不帥？ 」娜恩神情嚴肅地搖了搖頭，原本火熱的氣氛瞬間下降~
圖源：KBS
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