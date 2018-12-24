【有片】《超人回来了》EXO KAI的「屈辱」！SWAG版儿歌表演看得娜恩一脸懵：叔叔在干嘛
综艺 2018年12月24日 星期一10:05 Rui
当大势爱豆遇上大势宝宝会擦出怎样的火花呢？
《超人回来了》中EXO成员灿烈和KAI就和小天使娜恩建厚姐弟见面了。 在爸爸朴柱昊的请求之下，灿烈和KAI担任了娜恩姐弟的一日保护者，两人伪装成雪人和圣诞树和宝宝们见面，看到陌生人的小姐弟有些认生，於是两位叔叔使出浑身解数和宝宝搞好关系。见到娜恩的灿烈和KAI不停发出赞叹声，还说：「她是我们见过的人中最漂亮的一个，怎么会这么可爱。 」
为了拉近和孩子们的距离，KAI首先上阵跳起了宝宝们最熟悉的《三只小熊》，娜恩和建厚看得津津有味，建厚甚至伴著音乐扭起了小身体。
儿歌结束后，曲风突变，充满了宝宝们根本无法理解的「swag」风，而KAI立刻爱豆上身，帅气地舞动起来。
不过宝宝们似乎并不理解叔叔到底在跳什么，娜恩更是吓到连连后退，想要和「疯狂」的叔叔拉开距离。 本来听到《三只小熊》很开心的建厚也瞬间暗下了表情，对KAI叔叔自信的舞步完全不关心。 KAI问娜恩：「叔叔帅不帅？ 」娜恩神情严肃地摇了摇头，原本火热的气氛瞬间下降~
图源：KBS
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