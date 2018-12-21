韓劇 阿爾罕布拉宮的回憶알함브라궁전의추억 - 玩命AR，你敢玩嗎？

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（劇雷，慎入）連著幾集下來，越發覺得宋在貞作家又寫了部燒腦神劇，較《W-兩個世界》腦洞開更大、更奇幻、更驚悚。

也許以男主回憶方式進行，後面可能有所交待，畢竟記憶也會有錯置狀況。不然實在沒法理解為什麼發生在虛擬遊戲世界的對殺、決鬥行為，真的令人致死。人死了，卻又為何一直出現在遊戲裏？！出現的是虛擬的嗎？若是虛擬，又為什麼能被劉鎮宇的幾句話影響？超級好奇宋作家會怎麼交代這個？



這部有24集，希望後面收尾能交代最前面的情節。人類大腦容易被所謂合理的邏輯性限制，過於天馬行空的事物，總沒法一下就接受。儘管這世上確有不可思議現象，看不見亦不代表沒有。

這款玩命AR遊戲，雖應驗了我們內心所想的，終會變成事實說法（即劉鎮宇曾想殺車代表的念頭，得以在AR裏實現），但也太驚悚了。現實與虛擬世界的重疊，敵人隨時出現的不安，沒有強大的意志力，容易精神分裂。誰敢玩這種玩命AR？



6集下來，有太多疑點。好比劉鎮宇（炫彬）公司理事、秘書、程式設計員都知道老闆在體驗鄭世周開發的AR遊戲，即使程式設計員沒監看到老闆和對手車代表對決過程，怎麼不覺老闆是和車代表在AR裏決鬥，車代表怎會真的死了？這件事不是很奇怪嗎？老闆還打手機給他怪他怎沒監看他如何殺車代表的遊戲畫面？都知道老闆在測試AR所發生的怪異情況，怎會又全覺他有被害妄想症？然後，每個人內心都有了評判，又順著老教授的意思掩蓋下來。或者也因金義聖反派形象過深，幾個特寫總讓覺他是幕後大黑手。而老教授（金義聖）更奇怪，不挺自己兒子完全站在劉鎮宇這邊。當然，也可以說他幫理不幫親。



而鄭希周（朴信惠）能夠擋住遊戲裏車代表的攻擊，是因為她是弟弟遊戲設計的NPC關係，還是因未進入遊戲和在遊戲裏的人互動而產生的障礙？為什麼劉鎮宇未戴隱形眼鏡還會被自動登入遊戲？在劉鎮宇的角度推測下，開發遊戲主人鄭世周可能和他一樣被看不見的人追殺，可能死在火車站月台上（有個揹行李的外國遊客和炫彬擦身而過，他的襯衫似乎出現過火車臥舖門口）。但播出該段落鄭世周並沒槍枝，像在火車上就被殺害，但後來現實中火車臥舖一切安好。有沒可能現實裏的他被不願交易的黑心買家抓走，被迫繼續寫程式。也就是劉鎮宇正在進行體驗的AR，產生這些變化都因鄭世周正在改寫編輯？反正就是生死不明。A（朴海秀）也不見了？又奇幻、又科幻的情節有太多疑點，不往下追，怎麼行？！



接下來似乎情節、場景要轉回韓國，是不是也要開展炫彬、朴信惠的感情了？20181219

#這世界無奇不有。相信即看見。也可以說是相非相，凡所有相，皆是虛妄。

#我們所想的，終會變成事實。意念創造實相。看起來，宋作家是秉持這個方向創作。

#挺喜歡看劉鎮宇和鄭敏珠的對話戲

#車代表難道是急性心律不整猝死？只因車教授以為是劉鎮宇所殺，為了掩護劉不願解剖而成謎？

#印象中金義聖大叔在製作發佈會上說自己不是反派角色，那麼後面還有一個幕後大黑手嗎？

#得記情節的時間順序，不然會混淆

#只要打雷下雨及阿爾罕布拉宮的回憶曲一起，緊張就來了

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