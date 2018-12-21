韩剧 阿尔罕布拉宫的回忆알함브라궁전의추억 - 玩命AR，你敢玩吗？

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（剧雷，慎入）连著几集下来，越发觉得宋在贞作家又写了部烧脑神剧，较《W-两个世界》脑洞开更大、更奇幻、更惊悚。

也许以男主回忆方式进行，后面可能有所交待，毕竟记忆也会有错置状况。不然实在没法理解为什么发生在虚拟游戏世界的对杀、决斗行为，真的令人致死。人死了，却又为何一直出现在游戏里？！出现的是虚拟的吗？若是虚拟，又为什么能被刘镇宇的几句话影响？超级好奇宋作家会怎么交代这个？



这部有24集，希望后面收尾能交代最前面的情节。人类大脑容易被所谓合理的逻辑性限制，过於天马行空的事物，总没法一下就接受。尽管这世上确有不可思议现象，看不见亦不代表没有。

这款玩命AR游戏，虽应验了我们内心所想的，终会变成事实说法（即刘镇宇曾想杀车代表的念头，得以在AR里实现），但也太惊悚了。现实与虚拟世界的重叠，敌人随时出现的不安，没有强大的意志力，容易精神分裂。谁敢玩这种玩命AR？



6集下来，有太多疑点。好比刘镇宇（炫彬）公司理事、秘书、程式设计员都知道老板在体验郑世周开发的AR游戏，即使程式设计员没监看到老板和对手车代表对决过程，怎么不觉老板是和车代表在AR里决斗，车代表怎会真的死了？这件事不是很奇怪吗？老板还打手机给他怪他怎没监看他如何杀车代表的游戏画面？都知道老板在测试AR所发生的怪异情况，怎会又全觉他有被害妄想症？然后，每个人内心都有了评判，又顺著老教授的意思掩盖下来。或者也因金义圣反派形象过深，几个特写总让觉他是幕后大黑手。而老教授（金义圣）更奇怪，不挺自己儿子完全站在刘镇宇这边。当然，也可以说他帮理不帮亲。



而郑希周（朴信惠）能够挡住游戏里车代表的攻击，是因为她是弟弟游戏设计的NPC关系，还是因未进入游戏和在游戏里的人互动而产生的障碍？为什么刘镇宇未戴隐形眼镜还会被自动登入游戏？在刘镇宇的角度推测下，开发游戏主人郑世周可能和他一样被看不见的人追杀，可能死在火车站月台上（有个背行李的外国游客和炫彬擦身而过，他的衬衫似乎出现过火车卧铺门口）。但播出该段落郑世周并没枪枝，像在火车上就被杀害，但后来现实中火车卧铺一切安好。有没可能现实里的他被不愿交易的黑心买家抓走，被迫继续写程式。也就是刘镇宇正在进行体验的AR，产生这些变化都因郑世周正在改写编辑？反正就是生死不明。A（朴海秀）也不见了？又奇幻、又科幻的情节有太多疑点，不往下追，怎么行？！



接下来似乎情节、场景要转回韩国，是不是也要开展炫彬、朴信惠的感情了？20181219

#这世界无奇不有。相信即看见。也可以说是相非相，凡所有相，皆是虚妄。

#我们所想的，终会变成事实。意念创造实相。看起来，宋作家是秉持这个方向创作。

#挺喜欢看刘镇宇和郑敏珠的对话戏

#车代表难道是急性心律不整猝死？只因车教授以为是刘镇宇所杀，为了掩护刘不愿解剖而成谜？

#印象中金义圣大叔在制作发布会上说自己不是反派角色，那么后面还有一个幕后大黑手吗？

#得记情节的时间顺序，不然会混淆

#只要打雷下雨及阿尔罕布拉宫的回忆曲一起，紧张就来了

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