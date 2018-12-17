《認哥》預告：EXO帶聖誕禮物來了！D.O.的「魅力三套組」 & 萌翻天的魯道夫 & 伯賢、CHEN、閔庚勳的《刺》合作舞台
綜藝 2018年12月17日 星期一10:00 JiaJia
看點太多，無法在標題一一列舉…快點來看看JTBC綜藝節目《認識的哥哥》本週（22日）預告！EXO提早與大家度過聖誕節～ #嘟嘟要撒嬌了絕不能錯過 #還會在節目上表演踢踏舞哦
EXO二次出演《認識的哥哥》！穿著校服回來的他們，要與粉絲們提早度過聖誕節，帶來帥氣有勁的舞台表演。
而出演網路電影《獨孤Rewind》的「忙內」世勳，在劇中有大量武打戲，此次他向「武術師父」李壽根發起挑戰，預計會有許多笑點產生。
由D.O.主演的新電影《搖擺男孩》預計於本月（12月）19日上映，他也在節目中大秀踢踏舞。
表演完踢踏舞，因為KAI說D.O.絕對不要撒嬌，姜鎬童於是為他「量身訂做」撒嬌方式，D.O.依樣畫葫蘆，笑翻全場。
看完了踢踏舞、撒嬌，回歸歌手本質，與燦烈一同帶來合作舞台，耳朵和眼睛都有福啦！
都來到《認哥》了，當然不能錯過KAI克里斯馬的舞蹈表演！
萌翻天的魯道夫也將出現在節目上，準備好截圖收藏了嗎？
最後，千萬不要錯過這個表演！「主唱LINE」CHEN和伯賢，將與「愛子」閔庚勳帶來經典名曲《刺》的合作舞台，全部都收錄在22日播出的《認識的哥哥》！
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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