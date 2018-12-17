《认哥》预告：EXO带圣诞礼物来了！D.O.的「魅力三套组」 & 萌翻天的鲁道夫 & 伯贤、CHEN、闵庚勋的《刺》合作舞台
综艺 2018年12月17日 星期一10:00 JiaJia
看点太多，无法在标题一一列举…快点来看看JTBC综艺节目《认识的哥哥》本周（22日）预告！EXO提早与大家度过圣诞节～ #嘟嘟要撒娇了绝不能错过 #还会在节目上表演踢踏舞哦
EXO二次出演《认识的哥哥》！穿著校服回来的他们，要与粉丝们提早度过圣诞节，带来帅气有劲的舞台表演。
而出演网路电影《独孤Rewind》的「忙内」世勋，在剧中有大量武打戏，此次他向「武术师父」李寿根发起挑战，预计会有许多笑点产生。
由D.O.主演的新电影《摇摆男孩》预计於本月（12月）19日上映，他也在节目中大秀踢踏舞。
表演完踢踏舞，因为KAI说D.O.绝对不要撒娇，姜镐童於是为他「量身订做」撒娇方式，D.O.依样画葫芦，笑翻全场。
看完了踢踏舞、撒娇，回归歌手本质，与灿烈一同带来合作舞台，耳朵和眼睛都有福啦！
都来到《认哥》了，当然不能错过KAI克里斯马的舞蹈表演！
萌翻天的鲁道夫也将出现在节目上，准备好截图收藏了吗？
最后，千万不要错过这个表演！「主唱LINE」CHEN和伯贤，将与「爱子」闵庚勋带来经典名曲《刺》的合作舞台，全部都收录在22日播出的《认识的哥哥》！
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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