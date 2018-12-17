EXO伯賢、KAI、世勳義氣出演《李壽根頻道》！將進行撞球對決並展現不俗藝能感 26日播出

團綜《展現給你EXO》、tvN《認識的哥哥》和《李壽根頻道》，全部都有壽根叔！莫非李壽根成為EXO隱藏成員？（大笑）
EXO於近期發行正規5輯後續專輯《LOVE SHOT》，帶著同名主打曲陸續亮相各大音樂節目打歌以外，也會出現在各式節目中。
燦烈和KAI錄製了KBS綜藝節目《超人回來了》，與足球選手朴柱昊的孩子娜恩、建厚見面。
團體綜藝《展現給你EXO》也將於近期播出，看了預告覺得相當歡樂啊～
EXO也於近期錄製JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，將於本週六（22日）播出。時間接近聖誕節，該節目就像帶給粉絲們一份「聖誕禮物」啊！
燦烈和KAI去當「奶爸」，伯賢、KAI和世勳則參與了《李壽根頻道》的錄製，將與李壽根展開撞球對決。《李壽根頻道-我們自己的聯賽撞球篇》人氣持續上升，在撞球愛好者與YouTube觀眾間好評不斷，而EXO成員們平時以熱愛撞球出名，此次義氣出演節目，將展現撞球實力和不俗的藝能感，預計於26日播出。
李壽根與EXO同屬SM娛樂，從團綜《展現給你EXO》、tvN《認識的哥哥》到《李壽根頻道》，都有「因信賴而看」的綜藝人李壽根，爆笑預訂了～
（圖片來源：KSD、V LIVE、NAVER、TVDaily）
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