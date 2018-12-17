EXO伯贤、KAI、世勋义气出演《李寿根频道》！将进行撞球对决并展现不俗艺能感 26日播出

团综《展现给你EXO》、tvN《认识的哥哥》和《李寿根频道》，全部都有寿根叔！莫非李寿根成为EXO隐藏成员？（大笑）
EXO於近期发行正规5辑后续专辑《LOVE SHOT》，带著同名主打曲陆续亮相各大音乐节目打歌以外，也会出现在各式节目中。
灿烈和KAI录制了KBS综艺节目《超人回来了》，与足球选手朴柱昊的孩子娜恩、建厚见面。
团体综艺《展现给你EXO》也将於近期播出，看了预告觉得相当欢乐啊～
EXO也於近期录制JTBC综艺节目《认识的哥哥》，将於本周六（22日）播出。时间接近圣诞节，该节目就像带给粉丝们一份「圣诞礼物」啊！
灿烈和KAI去当「奶爸」，伯贤、KAI和世勋则参与了《李寿根频道》的录制，将与李寿根展开撞球对决。《李寿根频道-我们自己的联赛撞球篇》人气持续上升，在撞球爱好者与YouTube观众间好评不断，而EXO成员们平时以热爱撞球出名，此次义气出演节目，将展现撞球实力和不俗的艺能感，预计於26日播出。
李寿根与EXO同属SM娱乐，从团综《展现给你EXO》、tvN《认识的哥哥》到《李寿根频道》，都有「因信赖而看」的综艺人李寿根，爆笑预订了～
（图片来源：KSD、V LIVE、NAVER、TVDaily）
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