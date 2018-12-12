【有片】《超人回來了》EXO燦烈＆KAI一日哄娃記：娜恩建厚被抱懷中！竟然不知道該羨慕誰XD
綜藝 2018年12月12日 星期三08:00 Rui
EXO成燦烈和KAI出演《超人回來了》和小可愛姐弟娜恩、建厚見面的消息傳出後就引爆了大批粉絲和觀眾的關注，小天使們和愛豆們見面不知道會猜出的火花。
節目雖然還在錄製當中，但韓網上已經開始流傳出燦烈、KAI的帶娃劇透照，高大帥氣的歐巴秒變一日奶爸。燦烈負責弟弟建厚，小小一隻的建厚穿著聖誕麋鹿的連體衫，被身材高高大的燦烈叔叔抱在懷裡顯得更加嬌小，不知道為什麼建厚貌似不耐煩，想要脫離叔叔的懷抱。
而KAI則負責姐姐娜恩，穿著符合耶誕節氣息的紅衣服的娜恩被KAI抱在懷裡。 想到之前娜恩見到爸爸帥氣的足球隊隊友叫「歐巴」，這次看到被奉為人間GUCCI的KAI，娜恩也一定會叫「歐巴」吧~
最重要的是觀眾們都知道娜恩非常討厭別人碰她的頭髮，就連剪頭髮都要爸爸朴柱昊裝病才行，貌似也只有幼稚園的老師才能碰。 而從街拍照中來看，娜恩竟然讓KAI幫她紮小辮子，果然長得帥就可以為所欲為呀~
超級期待EXO亮相的《超人回來了》！
「圖：NATE、《超人回來了》、instagram、NAVER BLOG-RANY」
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