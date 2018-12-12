頒獎禮上突然出現自己的廣告要怎麼辦？JISOO好害羞ROSÉ笑倒XD 宋旻浩將拍立得相片當配飾的獨特時尚感，WINNER其他成員也跟著學呢！ 真的等很久了…《展現給你EXO》Coming Soon！除了笑聲還是笑聲 和李壽根一起進行許多小遊戲～ 想入住被Ryan滿滿地包圍的酒店？來Lotte Hotel吧～ Apink 敲定回歸日期 明年演唱會、新專輯接連到來！ VIXX 展現特級粉絲愛 以官方見面會展開新的一年！ EXO 最新預告集霸氣性感於一身！後天登《Music Bank》公開新歌表演 2018 MAMA韓國場的舉辦有意義嗎？華而不實引韓網民吐槽：別裝全球化，有本事去請Beyoncé！ 買宇宙明星的鞋還可以做公益：想來一雙BT21 INSTAPUMP FURY嗎？ 【有片】《超人回來了》EXO燦烈＆KAI一日哄娃記：娜恩建厚被抱懷中！竟然不知道該羨慕誰XD 明星也有辛酸過往：裴正南沒錢讀大學，朋友借他130萬被他記了15年！

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