GD & Jimin被英國《衛報》選入「歷代最佳男子樂團成員30人」
明星 2018年12月14日 星期五11:00 Sani
英國《衛報》在當地時間12月13日發表了「歷代最佳男子樂團成員30人」名單，BIGBANG隊長G-Dragon和防彈少年團Jimin成為唯一入選的K-pop歌手！
其中GD被排在第11位，《衛報》對他評價：「人稱在各方面開啟K-pop時代的K-pop之王。 G-Dragon是創作歌手、rapper、製作人、企業家、時尚icon，令整個組合都更有魅力。 目前在服兵役。 」
對於排在第17位的Jimin則介紹說：「在最近的London Arena演出中，23歲的Jimin站在了高難度舞蹈的中心。 意外露出腹肌，令人想起老派男團的性感。 」
此外，該名單的TOP 3是流行天王米高·積遜（麥可·傑克森）、羅比·威廉斯、賈斯汀·汀布萊克（賈斯汀·提姆布萊克）。
（圖源：KSD韓星網、BTS FB）
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应清 Crystal Ting 你们两个好朋友的两个偶像 哈哈哈 果然是朋友啊你们 有缘分
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