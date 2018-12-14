GD & Jimin被英国《卫报》选入「历代最佳男子乐团成员30人」
明星 2018年12月14日 星期五11:00 Sani
英国《卫报》在当地时间12月13日发表了「历代最佳男子乐团成员30人」名单，BIGBANG队长G-Dragon和防弹少年团Jimin成为唯一入选的K-pop歌手！
其中GD被排在第11位，《卫报》对他评价：「人称在各方面开启K-pop时代的K-pop之王。 G-Dragon是创作歌手、rapper、制作人、企业家、时尚icon，令整个组合都更有魅力。 目前在服兵役。 」
对於排在第17位的Jimin则介绍说：「在最近的London Arena演出中，23岁的Jimin站在了高难度舞蹈的中心。 意外露出腹肌，令人想起老派男团的性感。 」
此外，该名单的TOP 3是流行天王米高・积逊（麦可・杰克森）、罗比・威廉斯、贾斯汀・汀布莱克（贾斯汀・提姆布莱克）。
（图源：KSD韩星网、BTS FB）
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应清 Crystal Ting 你们两个好朋友的两个偶像 哈哈哈 果然是朋友啊你们 有缘分
2小时前
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