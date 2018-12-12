宰璨＆宇卓友誼認證！李鍾碩為丁海寅送上應援咖啡車：「哥～今天不喝啤酒，喝咖啡吧！」
明星 2018年12月12日 星期三14:11 Yuan
《當你沉睡時》結束後，兩人也維持著友誼呢！有不少網友也驚訝....原來丁海寅是哥哥啊 XD
昨日，李鍾碩為正在拍攝電影《音樂專輯》的丁海寅送上了應援咖啡車，咖啡上的橫幅和易拉寶分別寫著：「《音樂專輯》Staff各位！請和帥氣的海寅哥一起喝杯咖啡吧！」、「各位Staff，我們海寅哥就拜託了」、「哥，今天不喝啤酒，喝咖啡吧！」
丁海寅也在IG上傳了認證照，並表示：「給所有辛苦拍攝的演員和工作人員送來咖啡車的李鍾碩，真的很感謝，會好好享用的。」兩人去年拍攝《當你沉睡時》結識，在電視劇結束後仍維持著友誼，還曾一起去過日本旅遊呢！
另外，李鍾碩與李奈映搭擋的tvN新劇《羅曼史是別冊附錄》，以出版社為背景，描述男、女主角一起長大，並隨著時間增長意識到雙方感情，將在明年1月26日首播；而丁海寅則和金高銀在拍攝電影《音樂專輯》，講述兩人如廣播節目中流瀉的音樂般偶然相遇，經過長時間的相處、磨合後，終於對上了彼此的頻率，預計在明年上映。
（圖：IG@holyhaein、tvN、電影《音樂專輯》）
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