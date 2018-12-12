宰璨＆宇卓友谊认证！李钟硕为丁海寅送上应援咖啡车：「哥～今天不喝啤酒，喝咖啡吧！」
明星 2018年12月12日 星期三14:11 Yuan
《当你沉睡时》结束后，两人也维持著友谊呢！有不少网友也惊讶....原来丁海寅是哥哥啊 XD
昨日，李钟硕为正在拍摄电影《音乐专辑》的丁海寅送上了应援咖啡车，咖啡上的横幅和易拉宝分别写著：「《音乐专辑》Staff各位！请和帅气的海寅哥一起喝杯咖啡吧！」、「各位Staff，我们海寅哥就拜托了」、「哥，今天不喝啤酒，喝咖啡吧！」
丁海寅也在IG上传了认证照，并表示：「给所有辛苦拍摄的演员和工作人员送来咖啡车的李钟硕，真的很感谢，会好好享用的。」两人去年拍摄《当你沉睡时》结识，在电视剧结束后仍维持著友谊，还曾一起去过日本旅游呢！
另外，李钟硕与李奈映搭挡的tvN新剧《罗曼史是别册附录》，以出版社为背景，描述男、女主角一起长大，并随著时间增长意识到双方感情，将在明年1月26日首播；而丁海寅则和金高银在拍摄电影《音乐专辑》，讲述两人如广播节目中流泻的音乐般偶然相遇，经过长时间的相处、磨合后，终於对上了彼此的频率，预计在明年上映。
（图：IG@holyhaein、tvN、电影《音乐专辑》）
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