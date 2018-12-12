【有片】《超人回来了》EXO灿烈＆KAI一日哄娃记：娜恩建厚被抱怀中！竟然不知道该羡慕谁XD
综艺 2018年12月12日 星期三08:00 Rui
EXO成灿烈和KAI出演《超人回来了》和小可爱姐弟娜恩、建厚见面的消息传出后就引爆了大批粉丝和观众的关注，小天使们和爱豆们见面不知道会猜出的火花。
节目虽然还在录制当中，但韩网上已经开始流传出灿烈、KAI的带娃剧透照，高大帅气的欧巴秒变一日奶爸。灿烈负责弟弟建厚，小小一只的建厚穿著圣诞麋鹿的连体衫，被身材高高大的灿烈叔叔抱在怀里显得更加娇小，不知道为什么建厚貌似不耐烦，想要脱离叔叔的怀抱。
而KAI则负责姐姐娜恩，穿著符合耶诞节气息的红衣服的娜恩被KAI抱在怀里。 想到之前娜恩见到爸爸帅气的足球队队友叫「欧巴」，这次看到被奉为人间GUCCI的KAI，娜恩也一定会叫「欧巴」吧~
最重要的是观众们都知道娜恩非常讨厌别人碰她的头发，就连剪头发都要爸爸朴柱昊装病才行，貌似也只有幼稚园的老师才能碰。 而从街拍照中来看，娜恩竟然让KAI帮她扎小辫子，果然长得帅就可以为所欲为呀~
超级期待EXO亮相的《超人回来了》！
「图：NATE、《超人回来了》、instagram、NAVER BLOG-RANY」
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