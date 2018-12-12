颁奖礼上突然出现自己的广告要怎么办？JISOO好害羞ROSÉ笑倒XD 宋旻浩将拍立得相片当配饰的独特时尚感，WINNER其他成员也跟著学呢！ 真的等很久了…《展现给你EXO》Coming Soon！除了笑声还是笑声 和李寿根一起进行许多小游戏～ 想入住被Ryan满满地包围的酒店？来Lotte Hotel吧～ Apink 敲定回归日期 明年演唱会、新专辑接连到来！ VIXX 展现特级粉丝爱 以官方见面会展开新的一年！ EXO 最新预告集霸气性感於一身！后天登《Music Bank》公开新歌表演 2018 MAMA韩国场的举办有意义吗？华而不实引韩网民吐槽：别装全球化，有本事去请Beyoncé！ 买宇宙明星的鞋还可以做公益：想来一双BT21 INSTAPUMP FURY吗？ 【有片】《超人回来了》EXO灿烈＆KAI一日哄娃记：娜恩建厚被抱怀中！竟然不知道该羡慕谁XD 明星也有辛酸过往：裴正南没钱读大学，朋友借他130万被他记了15年！

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