ASTRO 車銀優重返 MBC《Show! 音樂中心》　連兩週擔任特別主持人！

ASTRO 車銀優重返 MBC《Show! 音樂中心》　連兩週擔任特別主持人！

明星   2018年12月7日   星期五12:39   施乃琪  

應該有不少人很懷念週六看車銀優主持《Show! 音樂中心》的時光吧？那明天一定要鎖定直播啦！

Fantagio 這週透露車銀優將從明天（8 日）開始，連兩週在 MBC 播出的《Show! 音樂中心》中擔任特別主持人。

從 2016 年 10 月開始，車銀優就和金賽綸、李秀敏搭擋主持了半年多，後來繼續和 PRISTIN 的施妍一路攜手主持到今年 1 月 27 日才卸下主持棒。正好自 8 月以來《Show! 音樂中心》經常以特別主持人的形式進行，繼上週的 EXO 燦烈後，車銀優也將和 NCT 的 Mark、gugudan 的美娜一起主持。

另一方面，ASTRO 也將於 12 月 22、23 兩日在 KBS Arena Hall 舉行第二次專場演唱會《The 2nd ASTROAD to Seoul [STAR LIGHT]》。 


（照片與影片來源：Fantagio、MBC）

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