ASTRO 车银优重返 MBC《Show! 音乐中心》 连两周担任特别主持人！
明星 2018年12月7日 星期五12:39 施乃琪
应该有不少人很怀念周六看车银优主持《Show! 音乐中心》的时光吧？那明天一定要锁定直播啦！
Fantagio 这周透露车银优将从明天（8 日）开始，连两周在 MBC 播出的《Show! 音乐中心》中担任特别主持人。
从 2016 年 10 月开始，车银优就和金赛纶、李秀敏搭挡主持了半年多，后来继续和 PRISTIN 的施妍一路携手主持到今年 1 月 27 日才卸下主持棒。正好自 8 月以来《Show! 音乐中心》经常以特别主持人的形式进行，继上周的 EXO 灿烈后，车银优也将和 NCT 的 Mark、gugudan 的美娜一起主持。
另一方面，ASTRO 也将於 12 月 22、23 两日在 KBS Arena Hall 举行第二次专场演唱会《The 2nd ASTROAD to Seoul [STAR LIGHT]》。
（照片与影片来源：Fantagio、MBC）
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