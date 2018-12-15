原以為是新人演員卻已經38歲還已婚，《男朋友》中的他怒刷好感 狂歡不用擔心沒公車啦～首爾市公車最晚到凌晨2點！ 這些藝人的理想型很奇特，最後一位口味有點重啊 【K社韓文小百科】2019年韓國10大消費趨勢關鍵詞！ 首爾大學分析中心權威揭曉（下）

上次跟大家分享了5個明年韓國的消費趨勢，今天來繼續看另外5個！

還沒看過的可以到這裡補習哦→2019年韓國10大消費趨勢關鍵詞！ 首爾大學分析中心權威揭曉（上）

6. 數據智慧（데이터 인텔리전스）

即是基於大資料作出決定。 有研究表明，基於大資料做決定的企業，比其他同類企業的生產力高出5%、利潤值高出6%。 而這一趨勢已經不僅限於IT產業，已經擴展到醫療、娛樂、時尚、物流、金融等等多個領域，將成為企業和國家提高競爭力的必須要素。



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7. 空間的重生，Chamelezone（공간의 재탄생, 카멜레존）

流通場所融入到咖啡廳、讀書房、展示會等等空間並為後者帶來新的功能，例如線下賣場進化為體驗空間、並進一步指引線上消費。 Chamelezone一詞即是「空間（chameleon）」和「區域（zone）」的合體，意為「現代型消費空間會依據周遭環境的不同而展現出不同的色彩」。

首爾樂天世界MALL、松島現代Premium Outlet等大型百貨店裡的「玉米園咖啡廳」就是一個與農業內容相結合的例子，店內陳列用植物製作的作品和商品，並開設盆栽課程等等，據說人氣火爆到預約都要排到幾個月IuS5i+W+ jCI6OA==：



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8. 千禧世代家庭（밀레니얼 가족）

20世紀80年代韓國經濟初步穩定，這時出生的一代從小就習慣使用電子產品，現在組建家庭並成為家長後，不願意把過多時間浪費在家務上，比起做飯、與公婆共處更傾向於做自己感興趣的事，於 是催生了「助手經濟（도우미 경제）」，也推動簡易家庭餐、新型家電的市場。

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9. 只有那才是我的世界，Na Na Land（그곳만이 내 세상, 나나랜드）

一直以來韓國人非常注重他人的觀感，現在則向「愛自己」的方向轉化：被大眾審美壓力束縛的女性開始脫掉塑身衣，年輕人不再認同老一輩眼中「有意義的生活」，轉而尋求專屬自己的、「無意義」的生活方式。

注：韓文中，Na（나）即是「我」，此處為模仿電影《La La Land》而造的詞彙。



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10. 禮儀消費者（매너 소비자）

區別於傳統的「顧客至上」，隨著顧客甲方行徑的增多，為了留住新時代的職員，未來消費者會更加體諒為自己服務的勞動者，力圖營造워커벨，即「worker-customer-balance」的環境，而惡意評價 、放商家鴿子、旅遊地過度開發等與消費者禮儀相關的話題也將成為社會議題。

（圖源：網路）

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