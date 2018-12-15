原以为是新人演员却已经38岁还已婚，《男朋友》中的他怒刷好感 狂欢不用担心没公车啦～首尔市公车最晚到凌晨2点！ 这些艺人的理想型很奇特，最后一位口味有点重啊 【K社韩文小百科】2019年韩国10大消费趋势关键词！ 首尔大学分析中心权威揭晓（下）

上次跟大家分享了5个明年韩国的消费趋势，今天来继续看另外5个！

还没看过的可以到这里补习哦→2019年韩国10大消费趋势关键词！ 首尔大学分析中心权威揭晓（上）

6. 数据智慧（데이터 인텔리전스）

即是基於大资料作出决定。 有研究表明，基於大资料做决定的企业，比其他同类企业的生产力高出5%、利润值高出6%。 而这一趋势已经不仅限於IT产业，已经扩展到医疗、娱乐、时尚、物流、金融等等多个领域，将成为企业和国家提高竞争力的必须要素。



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7. 空间的重生，Chamelezone（공간의 재탄생, 카멜레존）

流通场所融入到咖啡厅、读书房、展示会等等空间并为后者带来新的功能，例如线下卖场进化为体验空间、并进一步指引线上消费。 Chamelezone一词即是「空间（chameleon）」和「区域（zone）」的合体，意为「现代型消费空间会依据周遭环境的不同而展现出不同的色彩」。

首尔乐天世界MALL、松岛现代Premium Outlet等大型百货店里的「玉米园咖啡厅」就是一个与农业内容相结合的例子，店内陈列用植物制作的作品和商品，并开设盆栽课程等等，据说人气火爆到预约都要排到几个月IuS5i+W+ jCI6OA==：



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8. 千禧世代家庭（밀레니얼 가족）

20世纪80年代韩国经济初步稳定，这时出生的一代从小就习惯使用电子产品，现在组建家庭并成为家长后，不愿意把过多时间浪费在家务上，比起做饭、与公婆共处更倾向於做自己感兴趣的事，於 是催生了「助手经济（도우미 경제）」，也推动简易家庭餐、新型家电的市场。

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9. 只有那才是我的世界，Na Na Land（그곳만이 내 세상, 나나랜드）

一直以来韩国人非常注重他人的观感，现在则向「爱自己」的方向转化：被大众审美压力束缚的女性开始脱掉塑身衣，年轻人不再认同老一辈眼中「有意义的生活」，转而寻求专属自己的、「无意义」的生活方式。

注：韩文中，Na（나）即是「我」，此处为模仿电影《La La Land》而造的词汇。



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10. 礼仪消费者（매너 소비자）

区别於传统的「顾客至上」，随著顾客甲方行径的增多，为了留住新时代的职员，未来消费者会更加体谅为自己服务的劳动者，力图营造워커벨，即「worker-customer-balance」的环境，而恶意评价 、放商家鸽子、旅游地过度开发等与消费者礼仪相关的话题也将成为社会议题。

（图源：网路）

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