【K社韓文小百科】2019年韓國10大消費趨勢關鍵詞！ 首爾大學分析中心權威揭曉（上）

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最近首爾大學消費趨勢分析中心給出了2019年的韓國消費趨勢預測，快來搶先看！

去年的韓國消費趨勢也是由同一分析中心給出的，其中的「小確幸（소확행）」、「1人經紀（1코노미）」等等紛紛在這一年中得到驗證，也令人更期待新書的預測。



根據《Trend Korea 2019》，明年韓國的消費趨勢呈現10大特徵，為了避免文章太長大家看到想睡，今天先分享其中前五個：

1. 做出你的概念（컨셉을 연출하라）

現在的商品只靠性價比已經不能抓住消費者的心，要突破重圍，關鍵就在「與眾不同的概念」！ 比起傳統的起承轉折，更注重直觀的美學、瞬間的感覺、鬆散的結構，比如LG的洗衣紙廣告，就是因為「隨便做做」的概念而給人留下極深印象：講述了一個廣告組職員在週末夜晚大家都出去嗨皮的時候突然被叫回來加班、 但又因為金錢而不得不屈服的心酸故事XDD據悉，該廣告播出後，LG洗衣紙的第一季度銷售額比去年同期增長了40%：



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2. 細胞市場（세포마켓）

相較於傳統的大型銷售平臺，2019年會有更多以個人為銷售主體的交易。 很多1人企業通過SNS製作內容並進行宣傳，在自我滿足的同時進行有償生產和流通，這就是「細胞市場」。

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3. 新復古（요즘옛날, 뉴트로）

區別於傳統的復古（retro），新復古（New-Tro）絕非單純的「再現往昔」，而是指「年輕世代在厭倦新事物後，轉而從舊事物上尋找新鮮感」。



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4. 必環境時代（필환경 시대）

從「親環境時代」進化而來，指越來越多消費者會在購物前確認商品是否含有危害環境的成分，時尚產業也將繼續增加對動物福利的關注，帶來環保型消費的大幅增長。

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5. 情感代理人，拜託了我的心（감정대리인, 내 마음을 부탁해）

越來越多人不再直接表達自己的感情，例如用貼圖代替說「我生氣了」、通過戀愛真人秀獲得真實戀愛的代理滿足、收看有嘉賓吐槽和評價的綜藝來間接表達自己的意見，也就是將「表達感情」這件事交給代理人來處理。



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看完以上5個關鍵字，不知大家有沒有共鳴呢？ 下周繼續為大家揭曉另外5個關鍵字哦！

（圖源：宋旻浩IG，《我家的熊孩子》節目截圖，網路）

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