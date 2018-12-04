耳朵準備好了嗎？2018年最後一個月這麼多愛豆團強勢回歸，聽不過來了！

2018年一轉眼就只剩下最後一個月了，大家在新年伊始許下的願望都實現了嗎？ 沒實現也不要緊啦，那就2019年繼續努力吧。 歌壇也有不少愛豆團再為2018年的最後一個月努力著，本月有7隊回歸，用美妙音樂打動你的耳朵。
GOT7
12月3日，GOT7攜新專輯《Present：YOU&ME Edition》回歸，主打曲《奇跡Miracle》表達了成員們對粉絲們的謝意，充滿了溫暖。
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SHINee溫流
12月5日，溫流的首張迷你專輯《VOICE》就要和歌迷們見面了，這是他出道以來的首張個人專輯，主打曲《Blue》完美展現了他獨特的銀色。 同時，新專輯也是他入伍前送給粉絲們的禮物。
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DAY6
「信聽」組合DAY6要在10日發行新專輯《Remember Us：Youth Part2》，主打曲為《那時一段幸福的日子》，據說是一首能勾起歌迷回憶的歌曲哦。
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BTOB李昌燮
去年李昌燮就通過自創曲《At The End》展現了創作實力，今年他要通過SOLO專輯和粉絲見面，12月11日發行個人首張迷你專輯《Mark》，這次又會是怎樣的曲風呢？
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TWICE
今年尤為忙碌的TWICE要在12月12日推出特別專輯《The Year of 「YES」》，這是TWICE送給粉絲們的年末禮物，主打曲為《今年最棒的事情》，不過除了專輯之外TWICE不會並沒有額外的新曲宣傳活動， 不能在音樂節目上看到她們這一點真的很可惜呢。
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EXO
王者的歸還！ 12月13日EXO要發行追加了4首歌曲的改版5輯《LOVE SHOT》，11月回歸的他們12月又將出現在我們視線裡，作為「行星飯」的大家是不是很激動呢？
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iKON
憑藉一首《曾經愛過》火爆2018年一整年的iKON又要回歸了，12月31日要通過翻版專輯公開新曲，2018年的最後一天，聽著iKON的新曲跨年吧。
「圖：NAVER」
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