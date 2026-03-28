Key走出「非法醫療風波」時隔5個月復出！SHINee 宣布 5 月首爾開唱， [THE INVERT] 挑戰「翻轉」視角重新出發

經紀公司 SM 娛樂於 27 日宣布，男團 SHINee 將於 5 月 29 日至 31 日，一連三天在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行第八場單獨演唱會《- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII ： [THE INVERT]》。 這不僅是四位成員睽違一年的合體公演，更是成員 Key 在爭議後的正式回歸之作。

本次演唱會以「INVERT」（翻轉、轉換）為核心概念，預告將透過與眾不同的舞台視覺與全新視角，重新定義 SHINee 的音樂世界。



然而，比起演出本身，媒體更關注成員 Key 的回歸動向。 去年年底，Key 捲入諧星朴娜勑的「非法醫療」疑雲，因與無醫生證照的所謂「注射阿姨」有交情而深陷爭議。 當時 Key 坦承曾在家中接受其治療，但強調「一直以為對方是具備資格的醫生」，在得知真相後感到震驚並開始深刻反省。 隨後他毅然退出當時出演的所有節目，進入長達 5 個月的活動中斷期。 本次演唱會的官宣，正式宣告他將重回大眾視線。

對於Key重啟活動的消息，部份韓網友認為反省時間過短，不希望再在綜藝節目裡見到他; 也有人指出Key的過錯嚴重程度遠不及朴娜勑等人，也並未因此接受調查，參加僅面對粉絲的演唱會無可厚非。



本次演唱會門票將透過 Melon Ticket 進行預售，預計於 3 月 30 日晚間 8 點開放粉絲俱樂部（Fan Club）優先預購，並於 4 月 1 日晚間 8 點開放一般預售。

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