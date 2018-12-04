耳朵准备好了吗？2018年最后一个月这么多爱豆团强势回归，听不过来了！

2018年一转眼就只剩下最后一个月了，大家在新年伊始许下的愿望都实现了吗？ 没实现也不要紧啦，那就2019年继续努力吧。 歌坛也有不少爱豆团再为2018年的最后一个月努力著，本月有7队回归，用美妙音乐打动你的耳朵。
GOT7
12月3日，GOT7携新专辑《Present：YOU&ME Edition》回归，主打曲《奇迹Miracle》表达了成员们对粉丝们的谢意，充满了温暖。
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SHINee温流
12月5日，温流的首张迷你专辑《VOICE》就要和歌迷们见面了，这是他出道以来的首张个人专辑，主打曲《Blue》完美展现了他独特的银色。 同时，新专辑也是他入伍前送给粉丝们的礼物。
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DAY6
「信听」组合DAY6要在10日发行新专辑《Remember Us：Youth Part2》，主打曲为《那时一段幸福的日子》，据说是一首能勾起歌迷回忆的歌曲哦。
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BTOB李昌燮
去年李昌燮就通过自创曲《At The End》展现了创作实力，今年他要通过SOLO专辑和粉丝见面，12月11日发行个人首张迷你专辑《Mark》，这次又会是怎样的曲风呢？
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TWICE
今年尤为忙碌的TWICE要在12月12日推出特别专辑《The Year of 「YES」》，这是TWICE送给粉丝们的年末礼物，主打曲为《今年最棒的事情》，不过除了专辑之外TWICE不会并没有额外的新曲宣传活动， 不能在音乐节目上看到她们这一点真的很可惜呢。
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EXO
王者的归还！ 12月13日EXO要发行追加了4首歌曲的改版5辑《LOVE SHOT》，11月回归的他们12月又将出现在我们视线里，作为「行星饭」的大家是不是很激动呢？
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iKON
凭藉一首《曾经爱过》火爆2018年一整年的iKON又要回归了，12月31日要通过翻版专辑公开新曲，2018年的最后一天，听著iKON的新曲跨年吧。
「图：NAVER」
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