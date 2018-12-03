2018 MAMA 3地舉行典禮的主持人確定：宋仲基、朴寶劍、丁海寅

CJ ENM日前宣佈宋仲基作為即將舉行的2018 MAMA in HONG KONG 主持人，2018 MAMA 最終落實三區星級的主持人名單。
■ 2018 MAMA主持人如下：
- <2018 MAMA in HONG KONG> 主持人：Song Joong Ki 宋仲基
- <2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN> 主持人：Park Bo Gum 朴寶劍
- <2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 主持人：Jung Hae In 丁海寅
<2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 將於12月10日假韓國東大門設計廣場（DDP ）舉行，提名單位包括fromis_9、(G)I-DLE、GWSN, HAON、Hyeongseop X Euiwoong、IZ*ONE、Kim Dong Han、LOONA、Nature, 、Stray Kids、THE BOYZ及 VINZEN。
MAMA將延續慶典活動，於12月12日假埼玉超級體育館舉行 <2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN>，表演嘉賓包括 BTS、IZ*ONE、TWICE、MONSTA X及WANNA ONE。<2018 MAMA in HONG KONG> 將於12月14日假亞洲國際博覽館Arena舉行，BTS、GOT7, MOMOLAND、SEVENTEEN 及WANNA ONE 將會在當中演出。
2018 MAMA 將陸續公佈更多演出者及提名名單的資料。同時，18項K-Pop類別的網上投票，包括「Artist of the Year」及「Song of the Year」將繼續至12月9日（KST）。粉絲可於MAMA官方網站（www.2018mama.com）參與投票。
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