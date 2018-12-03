2018 MAMA 3地举行典礼的主持人确定：宋仲基、朴宝剑、丁海寅

CJ ENM日前宣布宋仲基作为即将举行的2018 MAMA in HONG KONG 主持人，2018 MAMA 最终落实三区星级的主持人名单。
■ 2018 MAMA主持人如下：
- <2018 MAMA in HONG KONG> 主持人：Song Joong Ki 宋仲基
- <2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN> 主持人：Park Bo Gum 朴宝剑
- <2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 主持人：Jung Hae In 丁海寅
<2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 将於12月10日假韩国东大门设计广场（DDP ）举行，提名单位包括fromis_9、(G)I-DLE、GWSN, HAON、Hyeongseop X Euiwoong、IZ*ONE、Kim Dong Han、LOONA、Nature, 、Stray Kids、THE BOYZ及 VINZEN。
MAMA将延续庆典活动，於12月12日假崎玉超级体育馆举行 <2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN>，表演嘉宾包括 BTS、IZ*ONE、TWICE、MONSTA X及WANNA ONE。<2018 MAMA in HONG KONG> 将於12月14日假亚洲国际博览馆Arena举行，BTS、GOT7, MOMOLAND、SEVENTEEN 及WANNA ONE 将会在当中演出。
2018 MAMA 将陆续公布更多演出者及提名名单的资料。同时，18项K-Pop类别的网上投票，包括「Artist of the Year」及「Song of the Year」将继续至12月9日（KST）。粉丝可於MAMA官方网站（www.2018mama.com）参与投票。
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