《鸡龙仙女传》最新剧照,文彩元、尹贤旻、徐志焄、全秀珍四人晚餐,气氛超紧张? 《姜食堂2》Coming Soon!原来罗PD早就对P.O说:「那个是...一系列,你也要出演《姜食堂》」 BTS防弹少年团 V 红发太耀眼 一曝光便横扫海内外搜寻趋势! [有片] G.C.F再出击 BTS防弹少年团重现韩国传统舞蹈风采 演技派童星又回来啦!吕珍九新剧《成为王的男人》人物海报公开~ 池珍熙、姜汉娜有望合作tvN新剧《指定幸存者》!预计於明年(2019年)上半年播出 BTS防弹少年团V发言口误尴尬想逃 RM一把抱住还露出「老父亲」笑容 《先热情地打扫吧》今晚预告:金裕贞强吻尹钧相?霸气告白:「他是一位很帅气的人」 SHINee珉豪拍电影途中受伤,被爆炸碎片擦伤脸部!SM:已接受治疗,会充分休息后再投入拍摄! 《家师父一体》请来孙艺真欢庆一周年 女神家厨房首度公开 Apink 专场演唱会明年 1 月初登场 官方会员后天预先抢票! 权相佑爱子被曝MMA享特权坐歌手席:老婆孙泰英紧急澄清! BIGBANG胜利将於明年1月12日举行「The Great Seungri Tour 2019 Live in Hong Kong ~THE SEUNGRI SHOW~」! 郑惠成、FNC Entertainment 约满不续 三年合作划下句点 tvN《金秘书为何那样》剧组剧餐!朴俊和导演、朴叙俊和朴敏英都来了 没来的成员就用「P图」处理 DAY6 回归倒数一周 全员造型大突破! 当智孝遇上志效 《Running Man》宋智孝+Twice志效的可爱互动 2018 MAMA 3地举行典礼的主持人确定:宋仲基、朴宝剑、丁海寅 李寿根人前、人后不一样?才不是呢!请Wanna One吃烤肉的他履行《认哥》的约定 换上新Logo EXO后续要来了! 不愧是GOD知恩啊!IU送TWICE全员苹果手机,如果已经有的就送精品戒指和鞋子! Army 一定要收藏!庆BTS防弹少年团出道 2000 日 《10 Star》推出纪念特刊 BIGBANG 胜利敲定入伍前的最后一场国内演唱会!安可场公演明年连唱两天 Wanna One黄旼泫和姐姐的塑料姐弟情:绝对不会把D.O.介绍给姐姐认识 金玟锡确定於本月10日入伍,《太阳的后裔》的忙内真的要去当兵啦! 柳演锡&孙浩俊加盟罗PD新综艺《Coffee Friends》 首期嘉宾是崔智友&梁世宗! 不愧是「戏精第一天团」!BTOB被「剧透」得奖,全程演完激动内心活动 Line Friends与Dunkin’ Donuts的冬季乐园 脱下古装、穿上时装…曾出演tvN《百日的郎君》的他们也出演了JTBC《先热情地打扫吧》! 韩剧 就算死也喜欢죽어도좋아 – 每天死一次的真相 王者的回归: 草莓雪冰回来了 韩剧 男朋友남자친구-世上没有所谓的巧合

CJ ENM日前宣布宋仲基作为即将举行的2018 MAMA in HONG KONG 主持人,2018 MAMA 最终落实三区星级的主持人名单。

■ 2018 MAMA主持人如下:

- <2018 MAMA in HONG KONG> 主持人:Song Joong Ki 宋仲基



- <2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN> 主持人:Park Bo Gum 朴宝剑



- <2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 主持人:Jung Hae In 丁海寅



<2018 MAMA PREMIERE in KOREA> 将於12月10日假韩国东大门设计广场(DDP )举行,提名单位包括fromis_9、(G)I-DLE、GWSN, HAON、Hyeongseop X Euiwoong、IZ*ONE、Kim Dong Han、LOONA、Nature, 、Stray Kids、THE BOYZ及 VINZEN。

MAMA将延续庆典活动,於12月12日假崎玉超级体育馆举行 <2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN>,表演嘉宾包括 BTS、IZ*ONE、TWICE、MONSTA X及WANNA ONE。<2018 MAMA in HONG KONG> 将於12月14日假亚洲国际博览馆Arena举行,BTS、GOT7, MOMOLAND、SEVENTEEN 及WANNA ONE 将会在当中演出。

2018 MAMA 将陆续公布更多演出者及提名名单的资料。同时,18项K-Pop类别的网上投票,包括「Artist of the Year」及「Song of the Year」将继续至12月9日(KST)。粉丝可於MAMA官方网站(www.2018mama.com)参与投票。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻