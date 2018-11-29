馬東錫也被捲入「債TOO」風波！ 父騙老嫗5億養老金，見對方中風欲賴賬？！
明星 2018年11月29日 星期四14:50 Sani
馬東錫父親被指騙取獨身老嫗5億養老金，金額巨大、雙方說法不一。
近日韓國「債TOO」運動延燒多位娛樂圈人士，詳情→「債TOO」運動再爆料：車藝蓮代父還債10億；Rain遭「獅子大開口」索取4倍欠款
今日有網民A某爆料稱，82歲的嬸嬸金某被高中情人、馬東錫父親李某（84歲）騙走了一生的積蓄，金額高達5億韓元，目前因中風臥病在床，而馬父見人證已失卻改口「沒見過受害人」。
據悉，金某30歲時喪偶、沒有子女，當了一輩子教師，還因為敬業而被頒發國民勳章。 2010年她與高中時代的戀人李某重逢後作為朋友互相支持，李某表示會在金某過世後將她安置到寺廟、叫她不要相信親人，1年內就拿走了她儲蓄一輩子的養老金，還用她的房子做了貸款擔保。
金某因此大受打擊、中風病倒，其侄子了解情況後於2016年6月起訴了李某，在諸多證據已無從尋得的情況下判定了接近3億的詐騙金額，二審判定李某有期徒刑2年6個月， 考慮到李某高齡，緩期4年執行。
A某表示李某多次以藉口推脫：「兒子去中國拍電影了，回來就還」、「把柬埔寨價值60億的土地賣掉就給你一大筆錢」。 後來李某得知金某中風，又改口稱「沒見過受害人」、「只借了幾百萬而已」。
然而，馬東錫所屬社TCOent卻在聲明中表示早已還清債務！
聲明稱：「根據馬東錫父親、律師及判決文，馬父原本欲償還2010年為投資事業而拿到的錢款，但部分金額與事實不符，就此進行了判決，並已根據判決結果償還了所有金額。 如果有其他責任，馬東錫作為兒子願意對受害者盡到法律和道德上的責任。 」
（圖源：KSD韓星網，網路）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論