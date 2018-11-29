马东锡也被卷入「债TOO」风波！ 父骗老妪5亿养老金，见对方中风欲赖账？！

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马东锡父亲被指骗取独身老妪5亿养老金，金额巨大、双方说法不一。

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今日有网民A某爆料称，82岁的婶婶金某被高中情人、马东锡父亲李某（84岁）骗走了一生的积蓄，金额高达5亿韩元，目前因中风卧病在床，而马父见人证已失却改口「没见过受害人」。

据悉，金某30岁时丧偶、没有子女，当了一辈子教师，还因为敬业而被颁发国民勋章。 2010年她与高中时代的恋人李某重逢后作为朋友互相支持，李某表示会在金某过世后将她安置到寺庙、叫她不要相信亲人，1年内就拿走了她储蓄一辈子的养老金，还用她的房子做了贷款担保。



金某因此大受打击、中风病倒，其侄子了解情况后於2016年6月起诉了李某，在诸多证据已无从寻得的情况下判定了接近3亿的诈骗金额，二审判定李某有期徒刑2年6个月， 考虑到李某高龄，缓期4年执行。

A某表示李某多次以藉口推脱：「儿子去中国拍电影了，回来就还」、「把柬埔寨价值60亿的土地卖掉就给你一大笔钱」。 后来李某得知金某中风，又改口称「没见过受害人」、「只借了几百万而已」。



然而，马东锡所属社TCOent却在声明中表示早已还清债务！

声明称：「根据马东锡父亲、律师及判决文，马父原本欲偿还2010年为投资事业而拿到的钱款，但部分金额与事实不符，就此进行了判决，并已根据判决结果偿还了所有金额。 如果有其他责任，马东锡作为儿子愿意对受害者尽到法律和道德上的责任。 」

（图源：KSD韩星网，网路）

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