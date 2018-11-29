韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-天才劇作家李鍾碩、公司代表尹均相順利接棒 父子相認！EXO燦烈親自認證漢江上的燦娃娃 2018 AAA 得獎完整名單：IU、BTS防彈少年團、李秉憲成為大贏家！ 真友誼無關輩分！朴敘俊談朴炯植與 V：「比起弟弟更像朋友」 寵粉小細節！HIGHLIGHT演唱會撒的棉花糖，包裝尖角都被剪掉：就怕粉絲受傷～ Red Velvet 回歸倒數一天 〈RBB〉MV 預告片出爐啦！ 【旅遊資訊】首爾「星空圖書館」新添童話風BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「債TOO」運動再爆料：車藝蓮代父還債10億；Rain遭「獅子大開口」索取4倍欠款

「債TOO」運動看起來一點也沒有要停歇的意思，繼Dok2、MAMAMOO輝人之後，昨日車藝蓮也被爆出父親曾以她的名字詐騙，Rain則被索債人開出5倍高價！

近日韓網持續上演「父母欠債找子女」的戲碼，被稱為「債Too」運動，從Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO輝人紛紛中招。



而根據最新報導，車藝蓮的父親也曾利用女兒的名聲，謊稱出價10億元購買土地卻只支付了一部分訂金，2015年因土地買賣詐騙被起訴並判處3年有期徒刑，明年即將出獄。

事件曝光後，車藝蓮公開了令人扼腕的家族史：原來車藝蓮18歲時父母就已離婚，她已經15年沒見過父親，但10年來卻一直在替父親還債，總額高達10億韓元。 據悉，經常有人到她的公司和拍片現場催債，甚至進行毆打，而她的出演費幾乎沒有自己用過，全都用來償還一個又一個債務。 車藝蓮對受害人和粉絲致歉：「（受害人）是因為相信了我的名字才借錢給父親，所以我感到責任，有時甚至會借債還債。 」

攤上這樣的父親，真是令人為她心疼。



而前一天被爆出父母在30年前欠債未還的Rain則在昨日表示，因為作為當事人的母親已經去世，由父親和公司代表一起與受害人見了面，但對方雖然聲稱欠款2千5百萬卻沒有拿出借據和帳簿等證據， 且對Rain家屬進行言語侮辱，還索要1億元協定金，最終未能達成意見一致。

所屬社表示，對方在媒體上使用的「潛逃、詐騙」等詞彙嚴重傷害了Rain及父母的名譽，將採取民事、刑事等方面的法律措施以恢復名譽。



（圖源：KSD韓星網）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞