EXO燦烈生日啦～快來和他說生日快樂！

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11月27日，是EXO的巨型泰迪燦烈生日喔！愛麗們快來祝他生日快樂吧！

92年生的燦烈，2012年以EXO成員的身份出道，優越身高和樣貌令他備受注目，卻也不能忽視他的音樂才能，從各樣樂器到創作，他的實力也與日俱增。近兩年EXO的專輯中都可以看到他創作的作品。



燦烈的品性相信也不必多說，他對家人、成員和粉絲的愛護都是出了名的，這也讓更多的人喜愛他。而粉絲也會盡最大的努力表達對他的支持，像今年生日，粉絲就在漢江擺放了巨型的漂浮燦烈娃娃，為他慶祝生日，非常有心意。





而燦烈也會透過不同的作品來回報大家對他的支持，像是下月播出的《阿爾罕布拉宮的回憶》，燦烈便有份出演，扮演朴信惠的弟弟，令人非常期待。



據悉生日這天燦烈將會和成員到菲律賓拍攝，所以他特地在昨晚(26日)舉辦了生日會和粉絲見面，不但送上自己的兒時照作禮物，還穿上萬聖節錯過了的死侍服一解粉絲的好奇心，看網上傳出的現場照真的很開心喔~希望他在國外有個快樂生日吧～찬열아 생일축하해요！

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