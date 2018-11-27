EXO灿烈生日啦～快来和他说生日快乐！

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11月27日，是EXO的巨型泰迪灿烈生日喔！爱丽们快来祝他生日快乐吧！

92年生的灿烈，2012年以EXO成员的身份出道，优越身高和样貌令他备受注目，却也不能忽视他的音乐才能，从各样乐器到创作，他的实力也与日俱增。近两年EXO的专辑中都可以看到他创作的作品。



灿烈的品性相信也不必多说，他对家人、成员和粉丝的爱护都是出了名的，这也让更多的人喜爱他。而粉丝也会尽最大的努力表达对他的支持，像今年生日，粉丝就在汉江摆放了巨型的漂浮灿烈娃娃，为他庆祝生日，非常有心意。





而灿烈也会透过不同的作品来回报大家对他的支持，像是下月播出的《阿尔罕布拉宫的回忆》，灿烈便有份出演，扮演朴信惠的弟弟，令人非常期待。



据悉生日这天灿烈将会和成员到菲律宾拍摄，所以他特地在昨晚(26日)举办了生日会和粉丝见面，不但送上自己的儿时照作礼物，还穿上万圣节错过了的死侍服一解粉丝的好奇心，看网上传出的现场照真的很开心喔~希望他在国外有个快乐生日吧～찬열아 생일축하해요！

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