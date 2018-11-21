韓國3大台2018年末音樂祭典日程公開！
KPOP 2018年11月21日 星期三13:59 Sani
追直播的時間表可以排起來啦！
SBS歌謠大戰
時間：12月25日（週二）
舉辦地點：九老高尺SKY巨蛋
目前已經確定3組出演者，分別是防彈少年團BTS、EXO和TWICE。
去年的歌謠大戰呈現了很多精彩的舞台，其中智孝、陸星材、Rosé、裕株、金在奐的精彩合作《Butterfly》讓人印象相當深刻，而防彈少年團的《MIC Drop》 則保持著同年頒獎禮舞台中的最高點閱量，不知今年會否也有驚喜呢？
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KBS歌謠大祝祭
時間：12月28日（週五）
舉辦地點：汝矣島KBS Hall
去年有防彈少年團、SEVENTEEN、EXO、Wanna One、Red Velvet、GFRIEND、TWICE、MAMAMOO等多支組合演出，其中防彈和EXO的特別舞台分別占掉足足20分鐘， 讓粉絲看到很過癮：
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MBC歌謠大祭典
時間：12月31日（週一）
舉辦地點：日山MBC Dream Center
今年的出演者名單還未公佈，去年EXO帶來的新歌《Ko Ko Bop》人氣爆棚：
此外討論度最高的就是VIXX充滿東方氣韻的驚豔舞台，還有Wanna One和大前輩水晶男孩合作的《Couple》啦！ 超夢幻的~
（圖源：SBS，KBS，MBC，BTS、EXO、TWICE FB）
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