韩国3大台2018年末音乐祭典日程公开！
KPOP 2018年11月21日 星期三13:59 Sani
追直播的时间表可以排起来啦！
SBS歌谣大战
时间：12月25日（周二）
举办地点：九老高尺SKY巨蛋
目前已经确定3组出演者，分别是防弹少年团BTS、EXO和TWICE。
去年的歌谣大战呈现了很多精彩的舞台，其中智孝、陆星材、Rosé、裕株、金在奂的精彩合作《Butterfly》让人印象相当深刻，而防弹少年团的《MIC Drop》 则保持著同年颁奖礼舞台中的最高点阅量，不知今年会否也有惊喜呢？
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KBS歌谣大祝祭
时间：12月28日（周五）
举办地点：汝矣岛KBS Hall
去年有防弹少年团、SEVENTEEN、EXO、Wanna One、Red Velvet、GFRIEND、TWICE、MAMAMOO等多支组合演出，其中防弹和EXO的特别舞台分别占掉足足20分钟， 让粉丝看到很过瘾：
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MBC歌谣大祭典
时间：12月31日（周一）
举办地点：日山MBC Dream Center
今年的出演者名单还未公布，去年EXO带来的新歌《Ko Ko Bop》人气爆棚：
此外讨论度最高的就是VIXX充满东方气韵的惊艳舞台，还有Wanna One和大前辈水晶男孩合作的《Couple》啦！ 超梦幻的~
（图源：SBS，KBS，MBC，BTS、EXO、TWICE FB）
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