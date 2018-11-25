連路人都讚嘆的舞台！EXO KAI直拍引發熱議
KPOP 2018年11月25日 星期日09:30
只能說KAI真的不負「舞神」之名！
談到EXO KAI的舞蹈，相信大家都無法去質疑他的實力。近日有一段他在正規五輯《DON'T MESS UP MY TEMPO》的回歸Showcase中的舞蹈視頻引起了火爆的反應，在網絡熱議一片。
該視頻是由KAI的粉絲網站拍攝的舞台直拍，表演的是新歌《Tempo》，視頻中，KAI雖戴著白色漁夫帽看不到表情，然而從他張弛有有度的舞蹈、小動作和笑容可以感受到他完全陶醉在音樂節奏中，每個動作都恰到好處，而因服裝和動作而露出的結實胸膛，散發出無比性感，尤其是最後脫下帽子的動作，瀟灑不羈，更是令人感受到邪魅的魅力。
視頻在Youtube的點擊率至今已超過了58萬，之後在臉書等各大網絡平台更引發熱議，反應火爆，放映數超過40萬，逾1萬5千多條評論，且評論都是正面讚好！KAI的舞蹈更被形容為不是粉絲/路人都無法不讚賞的藝術，只能說真的是「舞神」呀！
記得有粉絲曾問過KAI為何跳舞時常露出笑容（粉絲看來壞壞的性感笑），他回答說不是故意的，而是因為跳舞時真的很幸福所以不自覺笑了，由此可見KAI真的很愛跳舞呀！因為熱愛，才能在舞台上揮灑出這樣的熱情吧～
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