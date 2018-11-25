连路人都赞叹的舞台！EXO KAI直拍引发热议
KPOP 2018年11月25日 星期日09:30
只能说KAI真的不负「舞神」之名！
谈到EXO KAI的舞蹈，相信大家都无法去质疑他的实力。近日有一段他在正规五辑《DON'T MESS UP MY TEMPO》的回归Showcase中的舞蹈视频引起了火爆的反应，在网络热议一片。
该视频是由KAI的粉丝网站拍摄的舞台直拍，表演的是新歌《Tempo》，视频中，KAI虽戴著白色渔夫帽看不到表情，然而从他张弛有有度的舞蹈、小动作和笑容可以感受到他完全陶醉在音乐节奏中，每个动作都恰到好处，而因服装和动作而露出的结实胸膛，散发出无比性感，尤其是最后脱下帽子的动作，潇洒不羁，更是令人感受到邪魅的魅力。
视频在Youtube的点击率至今已超过了58万，之后在脸书等各大网络平台更引发热议，反应火爆，放映数超过40万，逾1万5千多条评论，且评论都是正面赞好！KAI的舞蹈更被形容为不是粉丝/路人都无法不赞赏的艺术，只能说真的是「舞神」呀！
记得有粉丝曾问过KAI为何跳舞时常露出笑容（粉丝看来坏坏的性感笑），他回答说不是故意的，而是因为跳舞时真的很幸福所以不自觉笑了，由此可见KAI真的很爱跳舞呀！因为热爱，才能在舞台上挥洒出这样的热情吧～
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