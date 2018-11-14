網劇《Top Management》公開安孝燮、車銀優、徐恩秀「三角關係」曖昧預告照
韓劇 2018年11月14日 星期三15:00 MiJimin
看劇過程中…真的真的非常羨慕女主角啊～～～！（音樂也很好聽!!!）
網路劇《Top Management》（頂級經紀人）目前已播出八集，女主角徐恩秀是擁有看得見未來能力的經紀人，帶領著男團「S.O.U.L」重振旗鼓，勇闖演藝圈的故事。
當中以偶像和音樂為主要題材，有著許多偶像們的幕後小故事，還有關於音樂創作的過程，都相當吸引著觀眾，小編個人很喜歡他們從電梯走出來，獻唱給公司理事的這一幕，也太好聽～：
（這一回安孝燮則是在劇裡面大展音樂才能，讓粉絲們看到他大彈各種樂器的模樣，感覺又更加分了～！）
而在昨日，官方公開了最新劇照，是關於女主與安孝燮、車銀優的互動，兩位男偶像都在與經紀人的朝夕相處下，萌生了好感，安孝燮直視徐恩秀的這一幕，就是第八集最後安孝燮趁亂告白的畫面。
而車銀優同樣對女主角抱有好感，兩人過去也曾在公車上見過面，車銀優用手扶著瞌睡中徐恩秀的頭，真是讓人太羨慕啦～！！！
這段三角關係究竟會如何發展下去呢～？《Top Management》第二段落的9~16集，將會在後天（11月16日）的23:00透過 YouTube「1theK」官方頻道公開。
（圖自：官方劇照／soul.starlight-IG／Studio329）
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