安孝燮＋洪華妍＋張栗＋鄭釉珍《Final Table》新劇合作確認！變身廚師們的料理勝負對決

JTBC新電視劇《Final Table》劇情描述為了選出最強韓國廚師競賽「The Table K主廚2026」，募集來自全世界的韓國主廚，展開華麗又緊張的對決，確定將由演員安孝燮、洪華妍、張栗、鄭釉珍共同演出。

活躍於各種題材包含歷史劇、浪漫愛情喜劇、醫學劇甚至動畫電影的演員安孝燮，本次將演出一位具有強烈存在感的海歸派主廚姜漢，一直都以海外活動為主要舞台的他，遭遇了意料之外的事件而必須代表Familia西餐廳參加這次競賽，競爭最終優勝。而姜漢工作的餐廳Familia中的經理人崔松伊，則由近期備受關注的女新人洪華妍飾演。為了代替離世的父親守護餐廳，在海外奮鬥而遇見了主廚姜漢。



活躍於電視劇與電影、話劇等領域，演技實力也相當受到肯定的演員張栗，將在新劇中飾演一位從小就被當作英才栽培成長的完美主義者，是名為車宇鎮的主廚，將引爆對料理對決的熱情，車宇鎮為人一絲不苟，擁有強烈的勝負慾以及佔有慾，也將成為姜漢主廚最強勁敵。鄭釉珍則是飾演這個競賽節目「The Table K主廚2026」的總PD製作人宣正媛，在與這些韓國最強主廚合作的同時，也結下了與這些主廚們各式各樣的緣份。



製作團隊表示，《Final Table》劇中將展開的對決是以綜藝節目秀的形式呈現，這部電視劇作品可望讓觀眾同時感受到觀賞綜藝節目的趣味。以四位主要演員安孝燮、洪華妍、張栗、鄭釉珍同框飆戲，也希望觀眾們多多期待與關注。《Final Table》預計將在2026下半年與觀眾們見面。



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